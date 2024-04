Los Jonas Brothers enviaron un mensaje tras su visita a Colombia: “Gracias por mostrarnos tanto amor”

Jonas Brothers se presentó el viernes en el Movistar Arena en Bogotá (Colombia) - crédito Carlos Ortega/EFE

Después de 14 años de ausencia de los escenarios en Colombia, los Jonas Brothers emocionaron a sus miles de seguidores en el país con una presentación en el Movistar Arena de Bogotá. Las seguidoras de Nick, Joe y Kevin se dieron cita a la llegada de los artistas a las afueras del hotel en el que se hospedaron, en el que firmaron autógrafos, se tomaron fotografías con sus fans y saludaron, a pesar de la fría noche que hacía en la capital.

El público estuvo bastante emocionado, incluso, con un cartel en el que sus fanáticos agradecieron a los ex Disney Channel por volver a pisar tierra colombiana: “Gracias por volver con nosotros”, escrito con los colores de la bandera colombiana, mientras que la gente, a gritos, dio la bienvenida a los tres hermanos que, dedicados a su público, devolvieron la magia de los programas y películas.

Un día después de haber retrocedido en el tiempo más de una década de su presentación en el país, dos de los integrantes de la banda compartieron en sus redes sociales emotivos mensajes dedicados a las casi 14.000 almas que se dieron cita en el escenario. El primero en hacer la publicación fue Joe Jonas que con una instantánea tomada desde la parte baja del escenario escribió: “Tomé tanto café en Colombia”.

Joe Jonas conmovió a sus millones de seguidores con publicación sobre Colombia - crédito @joejonas/Instagram

El siguiente en rendirle homenaje a la bandera del país fue su hermano Nick Jonas, que con una postal detrás del escenario, con el tricolor en sus manos y saludando a los asistentes, expresó la emoción de poder volver a presentarse frente a sus fans: “Feliz de estar de vuelta Colombia. Gracias por mostrarnos tanto amor”, cuyo mensaje ya supera los 56.000 likes y se acerca a los 1.000 comentarios.

Nick Jonas se unió al mensaje de su hermano y agradeció el recibimiento que tuvieron en Bogotá - crédito @nickjonas/Instagram

Entre los comentarios de sus seguidores, destacan: “Mucho Joe en otro país, ya puedes volver a Colombia, por favor y gracias”; “te dedico esta canción de Don Omar: vuelve iee ieee”; “te amo, amé verte, disfruté el show de principio a fin, por favor vuelvan pronto a Colombia”; “estábamos esperando este post, divino el pelao’”, entre otros.

Estos fueron algunos mensajes en redes sociales a su llegada

Aunque la separación se produjo en 2013 por motivos personales, Nick y Joe no dejaron su pasión por la música de lado, explorando nuevos ritmos en esta oportunidad en solitario. Ahora, se unieron para realizar la gira One Night. The World Tour, recordando los éxitos musicales que cosecharon desde el 2005.

En su llegada a la capital colombiana, las críticas se hicieron visibles a su llegada a las instalaciones donde se hospedaron, pues varios internautas se quejaron de que en ningún momento tuvieron la intención de bajar las ventanas de su camioneta para interactuar con el público.

Los fanáticos de la banda estadounidense los recibieron en el aeropuerto internacional El Dorado -crédito @vasquezfabian_/X

Sin embargo, los cantantes y actores se reivindicaron con sus fanáticos colombianos al salir a saludar desde una ventana, después salieron a firmar autógrafos y tomarse fotos con los seguidores que se acercaron a saludar a los hermanos estadounidenses.

“Salieron a saludar afuera del restaurante. Jonas Brothers en Colombia”; “La cara de Nick de recién levantado, Kevin sonriendo, la cara de Joe Jonas Brothers en Colombia”; “Mi ansiedad y mi niña de 16 años no van a dormir tranquila esta noche. Qué voltaje el de mañana, JONATICOS preparémonos para la mejor noche de nuestra vidas”, son algunos de los comentarios de los fanáticos de la banda en las redes sociales.