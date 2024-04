Gustavo Bolívar aseguró que marchas del 21 de abril se desarrollaron en paz gracias al Gobierno nacional y le llovieron críticas

Gustavo Bolívar aseguró que con las marchas quedó demostrado que el Gobierno nacional garantiza la democracia - crédito Colprensa

Las marchas del 21 de abril de 2024 generaron cientos de reacciones, por un lado, la oposición calificó como un éxito lo que sucedió en las calles del país, pero por otro, funcionarios del Gobierno nacional han asegurado que la jornada se desarrolló en paz gracias a que garantizaron el derecho a la libre protesta.

Entre las voces del Gobierno nacional que han hecho pública su postura sobre la jornada está la del director del Departamento de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, que a través de una publicación en su cuenta de X (antes Twitter) aseguró que quedó demostrado que se respetó la democracia.

En su mensaje, Bolívar afirmó: “Cuando miles de personas se movilizan en libertad, diciendo lo q les da la gana (independiente de si están manipulados o conscientes) es porque estamos gobernados por un demócrata. Ni un herido, ni un muerto. Distinto a cuando gobernó la derecha: Muerte y represión”.

Pero, la publicación del director del DPS generó varias reacciones en contra, pues usuarios de la red social le contestaron haciendo énfasis en que el gobierno no ha generado ningún cambio para garantizar las protestas, sino que el cambio lo han hecho las personas que ahora salen a marchar en contra de Gustavo Petro y sus políticas.

“Por qué los violentos son ustedes ¿Entienden la diferencia?”; “Hoy marchó la ciudadanía, cuando ustedes marchaban lo hacian junto milicias urbanas de ELN”; “Los que estamos en la calle siempre hemos estado del lado correcto, primero contra las FARC, después contra la mafia del acuerdo y ahora contra la de Petro. Por una Colombia firme, fuerte y siempre en libertad 💛💙❤️”; “Claro que se nota el cambio, porque hoy no marchan los delincuentes que se tienen que tapas la cara con una capucha para ir dañando a su paso todo lo que encuentran”.

Una de las publicaciones en la que se criticó la postura de Bolívar la hizo el exviceministro de Desarrollo Empresarial del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Carlos de Hart que señaló que cuando no salen vándalos a la calle, no hay necesidad de reprimir las manifestaciones.

“No se confunda: la diferencia por la que no hay heridos o muertes ahora, no es porque hubo un cambio de gobierno… Lo que cambió, y hace la enorme diferencia, fue el perfil de las personas que protestan. Cuando los que protestan no son unos vándalos terroristas que matan, torturan, roban, vandalizan, destruyen, quiebran negocios, dejan a gente sin trabajo y vulneran los derechos fundamentales de todos los demás ciudadanos, pues no hay necesidad de reprimir nada. ESA ES LA GRAN DIFERENCIA”, publicó el viceministro.

El balance de Petro sobre las marchas

Luego de que los marchantes llenaran las calles de las ciudades principales de Colombia, el presidente Gustavo Petro compartió su balance sobre la jornada; pero también, aprovechó para referirse al “golpe blando” que estarían fraguando contra su gobierno.

A través de una publicación en su cuenta de X, el primer mandatario expuso su punto de vista sobre las manifestaciones que, según el presidente, fueron fuertes en capitales como Medellín, Bogotá y Bucaramanga.

“Las manifestaciones contra el Gobierno tuvieron más o menos 250.000 personas en todo el país, fueron fuertes en su orden en Medellín, Bogotá y Bucaramanga. En las demás ciudades, alcanzando 18 sitios, fueron débiles. A las marchas se les respetó al máximo como se seguirá haciendo”, aseguró Petro.

A pesar de que para Gustavo Petro el objetivo de las marchas es el de “derrocar el Gobierno del Cambio” agregó que está abierto al diálogo para que se escuche el sentir del pueblo colombiano.

“Que se escuche el pueblo entonces. Siempre hemos estado abiertos al diálogo y siempre hemos respetado nuestros principios por los cuales fuimos elegidos. El cambio consiste en más justicia social y más equidad para la gente”, concluyó Petro.