“¿Qué creen que hice?”: la pregunta de Alejandro Estrada que revolucionó las redes

Los internautas también se preguntan si el actor retomó su relación con Nataly Umaña - crédito alejoestrada8 / TikTok

El reciente vídeo de Alejandro Estrada realizando un baile en TikTok se convirtió en el foco de especulaciones sobre su posible reconciliación con Nataly Umaña, anterior participante en La casa de los famosos Colombia. Las reacciones de los internautas en torno al contenido compartido por el actor, llevó a un amplio debate y reacciones divididas, pues los seguidores se preguntan cuál es la verdadera situación sentimental actualmente.

Pese a que Estrada ya era un actor cotizado y una figura destacada en el mundo del entretenimiento, su ruptura pública con la también actriz en medio del reality le ayudó a ganar mucha más popularidad, por lo que ahora, los espectadores no se quieren perder ni un solo detalle sobre la vida del cucuteño.

Por otra parte, Alejandro es conocido por su entusiasmo en seguir las últimas tendencias y subir contenido viral en plataformas como Instagram y TikTok, seleccionó un fragmento de la canción Quítenme el teléfono del grupo urbano, The Academy, también conocido como The Avengers, para su más reciente publicación. En el videoclip, el actor bailó y cantó justamente el fragmentó que interpreta el puertorriqueño Lenny Tavárez: Aunque mañana me levante y diga ‘¡diablo! ¿qué hice?’, al otro día pal psico a que me analice.

Los seguidores del actor no tardaron en expresar sus opiniones, mostrando un espectro completo de reacciones que hace eco en el mundo digital - crédito cortesía Canal RCN

Sumado a ello, a través de un comentario, Alejandro generó dudas sobre sus acciones, preguntando a sus seguidores: “¿Qué creen que hice?”. Este simple interrogante provocó una oleada de especulaciones y reacciones, potenciando el rumor de un posible retorno con Umaña. Cabe recordar que Estrada ingresó a “la casa más famosa de Colombia” a terminar su relación, en plena transmisión del programa, después del amorío que Nataly tuvo con el panameño Miguel Melfi, otro participante del reality.

Continuando, los comentarios no se hicieron esperar, reflejando una división de opiniones entre el público. Frases como “No vayas a decir que volviste con Nataly”; “Colombia, Panamá y Latinoamérica... que no sea lo que estamos pensando”; “Volvió con Nataly”; “Llamaste a Nataly”; Nataly identificada con la canción JAJAJAJAJA” y preguntas directas sobre su estado civil: “Y entonces está soltero o no? Lo televidentes necesitamos saber” indican el interés y la preocupación de sus seguidores por las decisiones personales de Estrada.

Hasta el momento ni Alejandro ni la actriz han brindado más información respecto a su estado y queda en el aire la duda de si volvieron o si continúan su proceso de separación. Umaña, por estos días se encuentra en México desarrollando actividades laborales, aparentemente, pues según las publicaciones que compartió en sus redes, se le vio en las instalaciones de Televisa y mencionó que “el buen hijo regresa a casa”, pese a que no se sabe con exactitud en qué proyecto estará, los rumores indican que entraría a un nuevo reality en el país azteca.

Alejandro Estrada cambia el drama por la cocina en con su participación en la nueva temporada de MasterChef -crédito captura de video Canal RCN

Por su parte, el empresario se encuentra actualmente en la grabación de la nueva temporada del concurso de culinaria MasterChef Celebrity, al cual entró como participante y que también será emitido por el Canal RCN. La noticia generó conmoción, entre todos sus seguidores, ya que algunos afirmaron que su separación con la actriz Umaña “le habría traído cosas y oportunidades bastantes positivas para su carrera”. De igual manera, Alejandro expresó que le falta aprender bastante sobre la repostería por lo que esto será un gran reto en medio del show de cocina.

Finalmente, es de mencionar que parte del elenco que integra la sexta temporada de MasterChef Celebrity, incluye destacadas personalidades del entretenimiento nacional como Paola Rey, Víctor Mallarino, Alejandro estrada, Juan Pablo Llano, Dominica Duque, María Fernanda Yepes, entre otros.