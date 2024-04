Por presuntas salidas de Emilio Tapia, directora de la cárcel El Bosque en Barranquilla saldría del cargo

El director del Inpec mencionó medidas inmediatas tomadas ante la gravedad de la situación: “Al parecer, la directora del establecimiento va a salir, no va a continuar como directora la que estaba en ese momento encargada” - crédito Infobae

Las recientes denuncias sobre presuntas salidas irregulares de Emilio Tapia, condenado por el caso de “Centros Poblados”, desde la prisión El Bosque en Barranquilla, desencadenaron un escándalo que podría tener graves consecuencias administrativas dentro del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

El coronel Daniel Gutiérrez, director del Inpec, confirmó la apertura de investigaciones para esclarecer estas actividades que aparentemente beneficiaron a Tapia, lo que pone en riesgo la posición de Elsy Torres como directora del recinto penitenciario.

Gutiérrez informó en una reciente declaración que “se está revisando toda la situación” y aseguró que se aplicarán “las medidas disciplinarias que sean necesarias” tras el esclarecimiento de los hechos. Se reportó que las supuestas salidas de Tapia se efectuaron en vehículos particulares sin las autorizaciones debidas, lo que ha levantado serias dudas sobre la integridad de los procedimientos internos de seguridad y control del penal.

El director del Inpec también mencionó medidas inmediatas tomadas ante la gravedad de la situación: “Al parecer, la directora del establecimiento va a salir, no va a continuar como directora la que estaba en ese momento encargada”.

Además, señaló “ya abrimos investigaciones internas en el Inpec para determinar si efectivamente ha salido; sin embargo, la Procuraduría es la que va a determinar a partir de la investigación que el día ayer (19 de abril de 2024) se abrió y también, ya tomamos decisiones en la dirección del establecimiento”. Mientras tanto, se trasladó a Emilio Tapia a otro pabellón como medida cautelar ante los hechos investigados.

El interés en este caso se intensificó aún más con la llegada de funcionarios de la Procuraduría, quienes, provenientes de Bogotá, inspeccionaron la cárcel y constataron la ausencia tanto de la directora Elsy Torres Fernández como de sistemas eficaces de cámaras de seguridad que permitieran verificar las entradas y salidas en el establecimiento.

Por otra parte, una investigación de El Tiempo conectó una camioneta de alta gama, supuestamente utilizada en una de las salidas de Tapia, con Luzmila Cardona. Al ser contactada, Cardona especificó que, aunque el vehículo está a su nombre, la administración de este corre por cuenta de su hijo Santiago López, dueño de un negocio de alquiler de autos. “Algunas de las camionetas, entre estas la que usted me indica, aparecen a mi nombre”, afirmó.

Emilio Tapia y las cámaras de El Bosque

El Inpec admitió la existencia de 16 cámaras de seguridad que actualmente no están en funcionamiento dentro de dicho centro de detención. Esta problemática no es exclusiva del penal que retiene a Tapia, ya que se presenta de manera similar en otros establecimientos carcelarios del país.

La entidad también comunicó que ya ha informado a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) sobre esta deficiencia, pero aún no se han tomado las medidas necesarias para solucionar el fallo de las cámaras, lo cual ha complicado las investigaciones de la Procuraduría para verificar las acusaciones de salidas no permitidas de Emilio Tapia del recinto.

“Hay 16 cámaras instaladas, pero, por fallas en el panel del control, esas 16 no están funcionando. Es un tema gravísimo que no solamente se presenta ahí, sino en varios establecimientos del país. Es lo que estamos articulando con la Uspec. Como no se puede trasladar, tenemos unidades de tratamiento especial, son celdas con más condiciones de seguridad, parecidas a las de dominó con un aislamiento importante y también hay sanciones que impactan la redención de la pena de la persona privada de la libertad. Lo que hace es que aumenta el tiempo que va a estar en la cárcel”, manifestó el coronel Daniel Gutiérrez, director del Inpec.