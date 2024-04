Las razones por las que Iván Marín ha rechazado, ya 5 veces a ‘MasterChef Celebrity’

Iván Marín expresó que está enfocado en proyectos relacionados con la comedia - crédito @ivanmarinsoyyo/Instagram

En una entrevista con el programa “Impresentables” de Los 40 Colombia, el reconocido comediante colombiano Iván Marín compartió detalles sobre su decisión de alejarse de la “televisión convencional” para enfocarse en proyectos que realmente despierten su interés, especialmente aquellos relacionados con la comedia.

Conocido por su participación en el programa Comediantes de la noche que entretuvo a los colombianos durante 5 temporadas, Marín dejó huella en la escena del humor del país, junto a colegas de la talla de Ricardo Quevedo, Alejandro Riaño, Alejandra Azcárate, entre otros.

A pesar de su éxito en la televisión y su reconocida habilidad para hacer reír, Marín ha rechazado en varias ocasiones participar en reality shows muy seguidos por el público colombiano, como La isla de los famosos y Masterchef Celebrity. A lo largo de la entrevista, destacó que ha declinado hasta 5 veces la invitación a participar en el programa de cocina.

Sobre este último, expresó su desinterés por la cocina y su resistencia a comprometerse con formatos que no se alineen con su pasión. “No tengo nada en contra de este tipo de formatos, pero no me veo allí. ¡Yo detesto cocinar! No le hago unos huevos a mis hijos como para ir a ‘mantequearle’ a un señor que no le gusta nada”, afirmó con humor.

Marín también fue crítico con la idea de unirse a La isla de los famosos, argumentando que el formato no captura su atención debido a su compleja naturaleza de supervivencia. Expresó su percepción de que, a esta altura de su carrera y su vida, no desea someterse a las rigurosas pruebas que tales programas exigen.

“Ya viví situaciones complejas, por lo que no quiero ir a estos espacios que tienen que pasar por todo tipo de situaciones para jugar, luchar, sobrevivir y llegar a la final”, explicó Marín.

A pesar de su alejamiento de la televisión tradicional, Marín no ha dejado de hacer lo que más ama: hacer reír a la gente. Actualmente, es parte de Los de la culpa, un espectáculo de comedia que se transmite en vivo y permite a Marín y a otros grandes talentos de la comedia colombiana, como Tavo Bernate, Henry Delgado, Tato Devia, Santiago Rendón y Ricardo Quevedo, seguir compartiendo su humor único con el público.

Otros famosos que han rechazado a MasterChef Celebrity

Entre las personalidades destacadas que han optado por no participar en el reality se encuentra Jorge Enrique Abello, un actor reconocido por su estrecha relación con el canal RCN. A pesar de esta afinidad, la razón que lo llevó a rechazar la oferta fue: su falta de habilidades culinarias.

Abello consideró que su desconocimiento en la cocina representaría un obstáculo significativo dentro del programa, especialmente al enfrentarse a las exigencias y críticas del jurado, lo cual podría ponerlo en una posición desfavorable.

Por su parte, Alejandra Azcárate, otra figura del entretenimiento colombiano, compartió una razón similar para declinar su participación en el concurso. La actriz y comediante igualmente admitió no poseer las destrezas necesarias en la cocina, prefiriendo evitar la presión y el juicio que podría derivarse de su desempeño frente a los fogones del programa.

Mabel Cartagena, conocida por su trabajo como presentadora y modelo, expresó una motivación distinta para su decisión. Según Cartagena, el entorno de la televisión a menudo restringe la autenticidad de los participantes, un aspecto que consideró crucial para su imagen y carrera.

A la lista se suma “Lokillo”, el comediante y presentador, quien, junto con el deportista Mateo Carvajal, conocido por su participación en reality shows y su éxito en redes sociales, también decidieron no formar parte del proyecto.