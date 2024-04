La Liendra habló sobre su ruptura con Luisa Castro: “Tomamos decisiones sin pensarlo”

La Liendra responde preguntas sobre su ruptura amorosa con Luisa Castro en Instagram -crédito @la_liendraa- @luisa_castro1585/Instagram

En una reciente interacción con sus seguidores a través de la herramienta de historias de Instagram, La Liendra habló acerca de su separación con Luisa Castro, también creadora de contenido en las redes sociales. Este evento se robó la atención del público debido al perfil público de ambos y a las especulaciones que su ruptura generó en su momento.

La Liendra, cuyo nombre real es Mauricio Gómez, compartió abiertamente que la juventud y la precipitación en tomar decisiones, como la de vivir juntos, jugaron un papel crucial en el desenlace de su relación. “A ver, por qué terminé mi última relación, que fue hace 4 años, yo siento que lo primordial fue que éramos muy niños, muy jóvenes, entonces tomamos demasiadas decisiones sin pensarlo, como ir a vivir juntos, a mi apenas me estaba cambiando la vida apenas estaba cogiendo como dinero, entonces hice muchas cosas inconscientes como fueron muy rápido”, explicó, destacando cómo el repentino cambio en su vida y el rápido acceso al dinero influyeron en sus acciones.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

El creador de contenido revela las complicaciones de su relación con Luisa Castro -crédito @famososhastalaz/Instagram

“No sé cómo cometí errores, no eran nada de infidelidad por parte de ella ni por parte mío, pero sí cosas que yo digo como que estaba muy dormido en ese momento para haber hecho eso o son cosas que yo digo pasaron porque era muy niño”, añadió el colombiano.

Más allá de los detalles íntimos de su separación, el influencer también reflexionó sobre su crecimiento personal post-ruptura, enfatizando que la experiencia, aunque difícil, fue en última instancia enriquecedora. “Pero gracias a esa relación, si me pongo a analizarla y a verla era tóxica, hoy en día tengo una relación sana, así sé que no me gusta, sé que sí me gusta, entonces siento que la relación es tóxicas también suman”, expresó, añadiendo que tales experiencias “te ayudan a uno a ser lo que es uno hoy en día”.

La Liendra reflexiona sobre su crecimiento personal tras ruptura con Luisa Castro -crédito @la_liendraa/Instagram

“Yo siento que las relaciones tóxicas suman, lo ayudan a ser lo que es uno hoy en día, entonces bien me sumó.”, añadió contenido digital originario de La Tebaida, Quindío.

El creador de contenido, que tiene más de 6 millones de seguidores en la red social Instagram, también se refirió a su actual relación con Dani Duke, calificándola de “muy sana”.

La Liendra habló de su actual relación saludable con Dani Duke - crédito @arodlacorriente/Instagram

Por otra parte, Luisa Castro optó por un enfoque más reservado respecto a su vida amorosa después de la separación. Aunque se le ha relacionado con figuras públicas, incluido el cantante Reykon, Castro ha priorizado su privacidad y elegido no validar públicamente tales especulaciones, compartiendo con su audiencia únicamente aspectos seleccionados de su estilo de vida y carrera profesional.

¿Cómo inició La Liendra en las redes sociales?

La Liendra se hizo conocido a través de sus publicaciones en redes sociales, especialmente en Instagram y YouTube, donde comparte diversos aspectos de su vida, humor, y situaciones cotidianas, logrando captar la atención de millones de seguidores. Además de su presencia en redes sociales, La Liendra ha incursionado en proyectos empresariales y colaboraciones con marcas. Su influencia en el ámbito digital lo ha convertido en una figura pública reconocida en Colombia.

El creador de contenido se convirtió en uno de los influencers más conocidos del país -crédito @rastreandofamosos/Instagram

“Me puse a ver fotos del Facebook mío viejo y me apareció esta foto de mi mamá, de ella cuando solo teníamos esa cama y ese cajón que ustedes ven ahí. Recuerdo todo lo que tenía que hacer mi mamá por nosotros (...) Me siento feliz por ver donde estoy gracias a ustedes y tenía que parar decirlo ¡Gracias! se siente cabrón todo esto que estoy sintiendo. Créame que el gobierno no le va a cambiar el estilo de vida, el vecino tampoco, su amigo menos, solamente usted puede cambiar el destino suyo y si quiere el de su familia, así que motívense”, expresó el creador de contenido acerca de sus inicios en las redes sociales.