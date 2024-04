Gustavo Petro pidió un espacio para dar un discurso en las movilizaciones del 1 de mayo: “Espero que me acompañen”

El presidente Gustavo Petro volvió a insistir en convocar una Asamblea Constituyente - crédito Presidencia

El presidente Gustavo Petro volvió a revolucionar las redes sociales por el anuncio de una “movilización general” para el 1 de mayo de 2024, en la que solicitó a los asistentes un espacio para presentar un discurso. Esta petición surge un día antes de la marcha que se desarrollará contra su administración, convocada para el 21 de abril.

“Le solicitaré este primero de mayo a los trabajadores y trabajadoras que me permitan hablar en su tribuna de la plaza de Bolívar. Iré como antes, caminando, espero que me acompañen en todo el país. Iré como antes, caminando, espero que me acompañen en todo el país, será un caminar por la dignidad laboral”, escribió el primer mandatario en la red social.

Aseguró que esta fecha también será para que los profesionales de la salud salgan a manifestarse por sus derechos laborales, así como para que las personas se movilicen por las garantías pensionales que requieren. “Por un mejor salario y por créditos baratos para la economía popular”, agregó Petro.

