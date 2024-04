Boyacoman, humorista de Sábados Felices, confiesa que le reclamó a Dios por desgarrador drama con su hijo: “Se me va mi bebé”

Boyacoman dio detalles del momento más duro de su vida - crédito @boyacoman/Instagram

La vida de los humoristas de Sábados Felices puede parecer envidiable por lo que los mismos dejan ver en sus redes sociales. Viajes, lujos, tener varios negocios y rodearse de las celebridades más conocidas del país son algunos de los elementos que no faltan en los perfiles de estos profesionales.

Sin embargo, por las mismas plataformas digitales que se ve todo lo anterior, también se ha hecho saber a la audiencia que hay quienes a pesar de tenerlo todo, viven dificultades en el ámbito personal. Carroloco es investigado por las autoridades, la Gorda Fabiola ha sufrido por su salud física al punto de debatirse entre la vida y la muerte, mientras que Patricia Silva padeció la traición en su matrimonio, por lo que se divorció.

Frey Eduardo Quintero, mejor conocido como Boyacoman, también ha atravesado por situaciones adversas recientemente. Una de esas, según lo que contó en La sala de Laura Acuña, fue cuando su bebé se estaba formando en el vientre de su esposa, pero de repente terminó “durmiéndose para siempre”.

Acerca de lo que le pasó al pequeño que no había nacido, el doctor le explicó en ese momento que era un caso más común de lo que parecía. “Yo decía: ‘Se me va mi bebé, ¿por qué?’. Le pasó algo que le pasa a uno en un millón. El bebé en la barriga da muchas vueltas y es normal que se hagan nudos en el mismo cordón, pero uno de ellos se tensionó mucho y él se durmió. Esa fue la explicación que nos dio el doctor”, recordó en la conmovedora entrevista.

También mencionó que no fue fácil para él poder procesar lo ocurrido. Aunque es muy creyente a Dios, le costó mucho tiempo no renegar de lo que había pasado, así que su relación con lo espiritual se transformó significativamente por un largo tiempo.

“Hubo meses en los que no me eché la bendición, que no fui a misa, peleé con Dios. No sé si es más dura la pelea o la reconciliación. En ese momento no lo entendí, pero ahí sí le dije: ‘Usted sabe cómo hace las cosas’. Ahora tengo mi bebé arcoíris”, sostuvo.

De la misma manera, el boyacense reconoció que peleó con su pareja por la pérdida. Así, tocó fondo y dice que pudo “desbaratar esa relación que tenía por esos mismos traumas”.

Boyacoman tuvo una nueva oportunidad para ser papá

Sin embargo, meses después de la tragedia, la vida le dio una nueva oportunidad a Boyacoman de convertirse en papá. Junto con la modelo Marcela Marenco, tuvo una niña, en cuyo parto pudo estar y catalogó la experiencia como uno de los momentos más increíbles que ha tenido.

“Yo estuve en el parto, eso fue súper duro de verdad, nunca había visto algo así. Terminé yo cansado de pujar porque me tocaba pujar al lado y respirar, casi me desmayo como dos veces, fue muy teso”, indicó el comediante en sus redes sociales.

La compañera sentimental de la celebridad agregó acerca del momento en Lo sé todo que “él cumplió el 13 de marzo y estábamos como preparando que fuera ese día, pero bueno fue todo el cumpleaños y yo empecé como con los síntomas, como ya estaba un poquito débil y en la noche ya empecé a sentirme mal y corrimos para el hospital. Ella dejó que celebráramos el cumpleaños y en la noche nos puso a correr y bueno, nació fue al otro día el 14″.

Sobre la paternidad, dijeron que “la trasnochada es un poquito duro porque somos un poquito dormilones, porque uno empieza a ponerle cuidado que si está respirando, si está despierta, si abre un ojito, si no, entonces estamos al tanto de todo y todo el tiempo”