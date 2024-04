Premios India Catalina fueron duramente criticados por la presentación de uno de sus invitados: “¿Es en serio?”

Yo me llamo Luis Miguel se presentó en los Premios India Catalina - crédito TNT / Instagram

El jueves 18 de abril se entregaron los Premios India Catalina, unos prestigiosos galardones que se entregan cada año a lo mejor de la industrial audiovisual colombiana. Precisamente, en 2024 celebraron los 40 años de vigencia.

Por ello, reconocidas figuras de la televisión nacional fueron invitadas al evento, algunos como nominados y otros simplemente como invitados a unirse a la celebración. Fueron en total 43 categorías premiadas.

La actriz María Cecilia Botero recibió un reconocimiento por su trayectoria - crédito @Premios India Catalina de la Industria Audiovisual/Facebook

El evento estuvo marcado por el reconocimiento a la trayectoria de figuras de la pantalla chica como María Cecilia Botero, Angie Cepeda y Víctor Mallarino. Asimismo, hubo una notable ausencia de los principales canales privados del país, Canal RCN y Canal Caracol, que por desacuerdos con la organización decidieron no inscribirse para competir este año.

Premios India Catalina fueron criticados por la presentación de uno de sus invitados - crédito Instagram

Otras de las novedades que presentó el formato de premiación fue la inclusión de tres nuevas categorías: Mejor Actuación de Voz, Mejor Talento Juvenil y Mejor Vodcast y, sin duda, uno de los momentos más esperados eran las presentaciones artísticas que los organizadores tenían preparada en esta 40° edición.

Para ello se anunció la presentación del cantante mexicano Luis Miguel, uno de los artistas más destacados y queridos de Latinoamérica. Sin embargo, se trataba de uno de los imitadores de exportación del programa Yo me llamo.

Pese a que esto no era una sorpresa para nadie, varios usuarios en redes sociales criticaron la mencionada presentación, asegurando que esta contratación se debió al bajo presupuesto que tenía la organización para realizar los codiciados premios:

“En serio no hubo para más que el Yo Me Llamo Luis Miguel como artista invitado teniendo Colombia diversidad de artistas en todos los géneros. @Indiapremiostv #PremiosIndiaCatalina Premios India Catalina. Con eso ya se sabe de la calidad de tan magnanime evento”; “Canaleando, me encontré con los premios India Catalina y un imitador de Luis Miguel. ¿Es en serio? ¿No hay artistas originales locales? Y la gente divinamente, cantando”, fueron algunos comentarios al respecto.

De otro lado, hubo quienes se quejaron de la falta de parecido entre los artistas, especialmente, en la voz, que no se asemeja a la del verdadero Sol de México:

“No mijo este es un Luis Miguel trasnochado”; “Para nada, ni a los pies de LuisMi😍”; “estos premios deberían mejorar sus invitados artistas musicales”; “Cómo des veo”; “Las copias no gustan ....... y las malas copias .......... menos”; “Falto Amparo Grisales para que le llamara la atención por dañar la imitación de Luismi😂”; “Son los premios más importantes de Colombia y llevan imitadores , vergüenza (sic)”; comentaron indignados algunos usuarios en redes sociales.

Juan Diego Alvira ganó categoría Talento Favorito del Público en los Premios India Catalina

Juan Diego Alvira, presentador del programa Sin Carreta del Canal Uno, ganó en una de las categorías en la que estaba nominado: Talento Favorito del Público en los Premios India Catalina.

El presentador ibaguereño hizo un llamado a sus seguidores para que lo apoyaran en que pudiera recibir el galardón. Objetivo que finalmente se cumplió.

Juan Diego Alvira se llevó el premio a Talento favorito del público por su programa 'Sin Carreta' del Canal Uno - crédito El Punto / Colprensa

Una de las particularidades de su triunfo se habría dado por un supuesto amuleto de la suerte que se habría puesto para llevarse el codiciado premio. Así lo confesó a través de su cuenta personal de Instagram:

“Ya está listo mi traje, mi loción favorita, está agotándose, pero hasta la última gota porque me trae buena suerte; la tableta ya la llevo aquí para verme una película; un libro que nunca debe faltar. Este si es un top secret, los de la buena suerte (enseñó sus calzoncillos), esos siempre los pongo de primero, mis gotas de valeriana para los nervios, antes de, uno nunca sabe, mi bloqueador y ahí vamos (sic)”, expresó el presentador de Sin carreta, horas antes de viajar a la ciudad heroica.

El presentador no solo ganó, sino que casi sufre una fuerte caída de no ser por los reflejos que le permitieron reponerse a tiempo del resbalón, precisamente, cuando iba a recibir la estatuilla.