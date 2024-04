Martha Isabel Bolaños se desahogó por sentirse “desleal” tras acusaciones de complot en ‘La casa de los famosos’

La actriz rompió en llanto porque se sintió enlodada y ahora Isabella Santiago no le habla - crédito @lacasadelosfamososcolombia1/Instagram

Toda una polémica se vivió en La casa de los famosos Colombia en la noche del 17 de abril, cuando se llevaron a cabo las votaciones para elegir al sentenciado por los participantes. Después de que cada uno pasó al confesionario para entregar sus razones para su elección y el puntaje, Cristina Hurtado llamó la atención a cuatro participantes que habrían hecho un “complot” para elegir a uno de sus compañeros.

Se trató de Julián Trujillo, Isabella Santiago, Mafe Walker y Martha Isabel Bolaños, a quienes acusó de haber hecho “códigos” y una señal sobre el sofá de la casa, para así conocer por quién se irían los integrantes del equipo galáctico. Esto llevó a que se anularan los votos de ellos, sin que se viera afectada la votación, ya que su elegido no era quien más puntaje tenía para ser sentenciado.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

La actriz caleña se defendió de las acusaciones de complot -crédito cortesía/ prensa del Canal RCN

Horas más tarde, cuando todos se disponían a dormir, la recordada Pupuchurra rompió en llanto frente a Julián Trujillo al revelar cómo se sentía luego de ser enfrentada en vivo por las presentadoras del programa. Reclamó que su compañera no pensó en los demás integrantes del equipo “cuando le dio por escribir una letra, si sabemos que eso no se puede hacer”.

Y agregó: “Y ahora terminó yo jodida y soy la desleal, eso es lo que me choca, eso es lo que me duele y ahora ella termina rayada conmigo, entonces todo mal ¿en qué momento?”.

El consejo de Julián Trujillo

Martha Isabel Bolaños rompió en llanto después del enfrentamiento que tuvo por aparente complot en las votaciones - crédito YouTube La casa de los famosos Colombia

Al terminar de exponer sus argumentos, el actor de Enfermeras intentó aliviar la situación consolando a la caleña y tratando de entender lo que estaba sintiendo en ese momento. Trujillo fue testigo de lo mal que se encontraba Martha Isabel y le comentó que hablaría con Isabella para calmar los ánimos en el equipo.

“Esperemos a ver y miramos como está la situación, pero tú tranquilízate, quiero que eso sea lo primero que quede claro, no estábamos haciendo nada malo”, puntualizó Trujillo. A lo que Martha Isabel respondió que se sintió “enlodada” y con un cúmulo de emociones que no la hacen sentir cómoda.

Votos de Mafe, Isabella, Martha y Julián fueron anulados por complot en 'La Casa de los Famosos' -crédito Canal RCN

Los comentarios en redes sociales no dan crédito a las declaraciones de la actriz con su compañero, entre los que destacan: “Martha es desleal desde el Desafío y en MasterChef, ¿a qué juega?”; “Martha es boquidura, en todos los realities hace lo mismo”; “Yo apoyaba mucho a Martha, pero con eso que hizo ayer de tirar a su equipo de cabeza me di cuenta que es desleal. 👎🏽”, entre otros.

Cómo ocurrieron los hechos

El incidente del complot revelado por la presentadora Cristina Hurtado sacudió los dinámica del juego, ya que los participantes usaron códigos secretos para coordinar sus votos, estrategia que está completamente prohibida en el formato. El ejemplo más claro fue cuando todos los participantes en las primeras votaciones se inclinaron por Mafe Walker para ser expulsada de la casa estudio.

Martha Isabel Bolaños se defendió de las acusaciones de complot -crédito @canalrcn/Instagram

“Les tengo que dar una noticia y no es buena; Mafe, Isabela Martha y Julián, ustedes utilizaron códigos para ponerse de acuerdo para votar por uno de sus compañeros. Ustedes escribieron las iniciales de esa personas por la que querían votar en el sofá. Por esa razón, chicos, ‘el Jefe’ ha tomado una decisión: los votos de ustedes cuatro quedan anulados (...) les quiero aclarar algo, y es que los votos que fueron anulados no entran al conteo para conocer al nominado de esta noche, pero eso no afectó la votación, porque la persona que ustedes eligieron no tiene la mayoría de votos”, indicó Hurtado.