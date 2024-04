‘La Segura’ y Karen Sevillano pelearon en ‘La casa de los famosos’: esta fue la razón

Karen y 'La Segura' tuvieron su primera pelea en 'La casa de los famosos' - crédito @SrAnoniimo_/X

Luego de más de dos meses encerradas en la casa del reality que más ha dado de qué hablar en el último tiempo, las creadoras de contenido, Karen Sevillano y ‘La Segura’, protagonizaron una discusión que las hizo llorar y sorprendió a los seguidores.

A través de las cámaras que los vigilan 24/7 a cada uno de los famosos se pudo conocer el sorpresivo rifirrafe que hubo entre las dos participantes el pasado jueves de beneficios.

De acuerdo con lo que se pudo observar a través de la plataforma de streaming Vix y durante la emisión de las 9 de la noche en el Canal RCN, todo comenzó después de que ambas participantes llegaron a la habitación y Karen mostró su disgusto por el desorden que había y que nadie le ayudara a organizar.

Karen Sevillano, enojada por el desorden en las habitaciones, terminó discutiendo con 'La Segura' -crédito Prensa del Canal RCN

La escena se presentó frente al actor Ómar Murillo, quien se mostró sonriente en las varias oportunidades que no enfocaron, mientras que Karen llamaba a Ornella porque quería que recogiera algunas prendas que tenía regadas, Natalia Segura intentó aconsejarla diciéndole que no se expresara así y que su compañera estaba lavando la loza por lo que no podía venir en ese momento.

Sin embargo, esto lo hizo en un tono jocoso y a manera de burla la mandó a callar, sin imaginarse que iba a encontrarse con una reacción bastante ofendida y molesta por parte de Sevillano, ya que, al parecer, estaba con varias emociones acumuladas.

“Usted me está callando, ¿ahora yo no puedo hablar? Dizque cállese. Ahora yo vengo a hacer la mala porque le digo a Ornella que recoja el desorden, a mí no calle, Segura”, le contestó la influenciadora caleña.

Karen Sevillano le contestó a 'La Segura' por haberla mandado a callar -crédito cortesía/ prensa del Canal RCN

Ante esto, ‘La Segura’ se disculpó por si le había molestado el hecho de que le dijera que se callara, así fuera en broma, pero le señaló que ella no tenía por qué hablarle de esa forma, ni en ese tono, y en vista de que la situación no mejoró, se paró y se metió al baño a llorar, pero no quería discutir más con ella.

En un principio nadie creyó que verdaderamente estuvieran peleando, pero Karen fue clara en decir que era una realidad y que no iría a buscarla porque aunque ella no llore no significa que no esté mal.

Sin embargo, Sevillano terminó tomando la decisión de ir a hablar con Natalia cuando se encontraba en el cuarto del líder y allí se le puso al lado y le pidió que no se pelearan más. De inmediato, las dos mujeres se pusieron a llorar y mostraron lo afectadas que se sintieron por haber tenido una discusión.

Asimismo, en medio de esa reconciliación, la Segura le aconsejó a Karen que pidiera una cita con el psicólogo de la casa porque ella sabía que se estaba guardando varios sentimientos desde hace un buen rato, especialmente porque Karen le aceptó que le está costando mucho estar en el reality y todo lo se vive al interior del lugar.

Karen Sevillano y La Segura tuvieron una discusión en 'La casa de los famosos Colombia' y lloraron con la reconciliación - crédito @alejandracardonag5/tiktok

En ese momento Sevillano le dijo que era duro, lo que le han dicho, el espacio, el encierro y que si no fuera por su forma de ser ya habría colapsado porque viene sintiéndose mal.

Finalmente, Natalia señaló que entendía que estuviera un poco exaltada porque sabía que también se encontraba en sus días, además de que sabe que viene sintiéndose triste hace unos días y también por eso no le prestaba mayor atención.

Además, a la situación se le sumó que Karen perdió la prueba de beneficios y no pudo conseguir tener un mensaje del exterior.