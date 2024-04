Impuesto predial, ICA y de vehículos: cuánto ha recaudado el distrito antes de las fechas límite de pago

La meta prevista es de $12,8 billones, por lo que antes del vencimiento de la fecha de pago con descuento, los capitalinos ya han hecho un gran aporte respecto al mismo periodo del 2023 - crédito Johan Largo/Infobae

A falta de ocho días para el plazo vigente de pago con el 10% de descuento del impuesto predial, la Secretaría de Hacienda de Bogotá informó que de acuerdo con las cuentas suministradas, los ciudadanos han pagado 2,2 billones de pesos con corte al 14 de abril.

De esta forma, los dueños de los inmuebles han sido los más cumplidos a la hora de pagar, puesto que el impuesto predial lleva $1,4 billones, cifra superior a la registrada en la misma época del año pasado, cuando iban 918,7 mil millones de pesos. Cabe recordar que la meta de recaudo es de 4,4 billones de pesos.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

En el caso de generar el pago de la vigencia correspondiente en línea, los propietarios podrán efectuarlo por ‘Descarga/Paga’; sin embargo, los contribuyentes también cuentan con la posibilidad de descargar la factura para pagar de manera presencial en ventanilla de las entidades bancarias autorizadas, para el recaudo por parte de la dependencia.

En el caso de generar el pago de la vigencia correspondiente en línea, los propietarios podrán efectuarlo por ‘Descarga/Paga’ - crédito Freepik

Para aquellos contribuyentes que enfrenten dificultades para realizar su pago antes de la fecha límite para el descuento por pronto pago, la dependencia señaló que tienen hasta el 14 de junio para efectuar el pago del impuesto sin incurrir en penalizaciones por mora.

Así las cosas, estos son los contribuyentes que están obligados a realizar el pago del predial en 2024:

El propietario, es decir, la persona natural o jurídica que acredita legalmente que un predio le pertenece.

El poseedor, es decir, la persona que, sin tener documentos, tiene posesión de hecho sobre el inmueble y actúa como dueño del mismo.

El usufructuario, es decir, quien tiene el disfrute del predio y su legítima explotación, previa concesión del propietario. La condición de propietario y de usufructuario se acredita a través del certificado de libertad.

Los respectivos fideicomitentes y/o beneficiarios cuando se trate de predios vinculados y/o constitutivos de un patrimonio autónomo.

Los tenedores, a título de concesión, de inmuebles públicos.

Cuando se trate de inmuebles en Leasing, el responsable es la entidad financiera.

Frente al pago del impuesto de vehículos, ya se han aportado $293,1 mil millones, siendo esta una cifra que también es superior a lo que se había recolectado el año pasado para esta época, pues se habían recogido 263 mil millones de pesos. Por lo que constituye un 23% del objetivo previsto para el año, que es de 1,2 billones de pesos.

La fecha límite para acceder al descuento del 10% en el impuesto de vehículos es el 24 de mayo, según lo establecido por la Secretaría de Hacienda.

Los contribuyentes que no puedan cumplir la obligación en esa fecha, podrán hacerlo hasta el 28 de junio, pero claramente ya no tendrán derecho al descuento. Por lo tanto, muchos eligen esta opción porque no tienen las posibilidades económicas necesarias, de manera que todo depende del bolsillo de cada uno de los contribuyentes.

Los contribuyentes que enfrenten dificultades para realizar sus pagos antes de la fecha límite para el descuento por pronto pago, podrán realizarlo en otras fechas posteriores sin el beneficio- crédito Colprensa

Por otra parte, el impuesto de Industria y Comercio (ICA), de acuerdo con las estadísticas de la entidad distrital, hasta ahora lleva recaudado 1,8 billones de pesos, respecto a los 2,3 billones que acumulaba en el mismo periodo de 2023.

Se trata de un 21% menos en comparación con el año pasado. La meta del año para este impuesto, que se paga bimestralmente, es de 7,1 billones de pesos, por lo cual, lleva el 26 %.

El primer pago del ICA vence este 19 de abril, por lo que algunos revisores fiscales señalan que podrían estar con atrasos debido a que los ocupan otras responsabilidades, como atender los vencimientos para pagar el impuesto de renta de personas jurídicas, que es un tributo nacional.

Inmuebles no recibieron factura para el pago de impuesto predial

Por otra parte, el distrito se pronunció y aclaró que 13.193 inmuebles no recibieron la factura correspondiente, pero tampoco llegará dicho recibo, pues en la base de datos se presentan inconsistencias en la información del predio o el propietario. Así, los contribuyentes deberán acercarse a las respectivas entidades para solucionar este asunto que perjudica a los ciudadanos para realizar el pago en la fecha acordada, según expresó Pablo Verástegui, director de impuestos de Bogotá, en entrevista con el medio anteriormente mencionado.

“Cuando hablamos de inconsistencia en la información, nos referimos, por ejemplo, a que no tenemos el nombre completo o la identificación completa del contribuyente, bien sea el nombre, la cédula de identidad o el NIT”, indicó.

Además, Verástegui afirmó que hay algunos casos asociados a la falta de información del predio, por ende, el distrito habilitó todas las redes de Supercades donde los ciudadanos podrán realizar la declaración y obtener la factura correspondiente. En este sentido, los contribuyentes que estén interesados deberán ingresar a la página web de la Secretaría de Hacienda y agendar su cita.