Valentina Ferrer reveló el porqué no se ha casado con J Balvin: “Tener un hijo habla más que estar casados”

La modelo argentina Valentina Ferrer y el cantante paisa J Balvin han sido centro de atención, no solo por sus exitosas carreras, sino también por su vida familiar.

Los seguidores de esta relación han especulado sobre un nuevo integrante en la familia Osorio Ferrer y, además, desde que tuvieron su primer bebé, Río, se han preguntado sobre los planes de boda de la pareja.

Esta pareja recientemente declaró sobre la posibilidad de expandir su familia y hablaron de los rumores de su matrimonio. Aunque ambos han mantenido una postura relativamente reservada sobre su vida privada, Valentina y José decidieron abrirse acerca de sus deseos a futuro.

En diálogo con Despierta América, de Univisión, la modelo no solo reveló la posibilidad de unirse en matrimonio con el cantante urbano sino que también reflexionó sobre la maternidad y la posibilidad de tener más hijos. La argentina, quien ya es madre de Río, manifestó su anhelo de darle hermanitos a su primogénito aunque sin revelar planes concretos. “Sí, a mí sí me daría gusto ser mamá de más de un hijo”, comentó Ferrer.

Valentina Ferrer, además de ser modelo y empresaria, ha dejado claro que su prioridad es su rol de madre, algo que recalca al valorar cada momento presente. “Todo te cambia: la mirada, la forma de pensar, todo, es algo impresionante”, explicó en una entrevista con la revista Hola! USA. Su enfoque en la maternidad es más importante que cualquier plan de boda, según sus propias palabras: “Yo creo que tener un hijo habla más que estar casados”.

La relación de la pareja de famosos, que comenzó a generar especulaciones desde 2017, ha sido un viaje de crecimiento con su consolidación pública al recibir a su bebé en 2021. A pesar de las voces externas que buscan detalles sobre un posible matrimonio, Ferrer y J Balvin parecen centrarse más en su día a día, sin embargo, la argentina confesó que si se casaría sería algo intimo: “Soy de fluir. Uno, a veces, se enreda en el futuro y yo prefiero vivir el presente. Nunca soñé con casarme y si en algún momento de mi vida lo hago, sería algo íntimo, para nosotros”, expresó para el medio.

Por otro lado, el cantante de música urbana, J Balvin, también compartió sus sentimientos sobre la paternidad y el deseo de tener más hijos, preferiblemente una hija, celebrando la dicha que le ha brindado ser padre. Sin embargo, al ser cuestionado sobre los rumores de un nuevo embarazo, el cantante desmintió tales especulaciones, indicando que, por ahora, su pequeña familia seguirá siendo de tres. “Ahorita me contaron eso y yo dije, ‘ah pues yo no sabía’, y mi mujer tampoco”, expresó el paisa ante los rumores de un segundo bebé y agregó “quiero tener una hija, eso sí”.

Valentina Ferrer, de 30 años, se catapultó a la fama tras representar a Argentina en Miss Universo 2014, ha logrado una carrera diversificada como modelo, presentadora y empresaria; su empresa llamada Kapowder, inspirada en su interés por la nutrición y un estilo de vida saludable, demuestra su empeño y pasión más allá de las cámaras.

“Mi mayor sueño siempre fue ser mamá y tener una empresa para dedicarle tiempo a mi hijo (...) Yo soy celíaca y siempre me ha interesado mucho la nutrición, me encanta saber para qué sirve cada ingrediente, y así es como surge Kapowder. Es como enseñar a llevar un estilo de vida saludable, disfrutarlo y no hacer dietas que ni te gustan ni son buenas a futuro”, reveló la modelo argentina para el medio.