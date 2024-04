La Liendra confirmó que su amistad con Andy Rivera no va más: “Ya no nos hablamos”

El creador de contenido así lo confirmó en una reciente publicación - crédito @rastreandofamosos/Instagram

Mauricio Gómez, mejor conocido en redes sociales como La Liendra, sostenía una estrecha relación de amistad con Andy Rivera. En diferentes publicaciones se les vio compartir juntos y el cafetero señaló que, además, siente un gran respeto por el padre del cantante al que considera como un padre.

Sin embargo, desde 2022 La Liendra y Andy Rivera no se les volvió a ver juntos, esto sumado a los procesos de salud mental que afrontó el intérprete de Te pintaron pajaritos. La primera vez en que el influenciador habló del tema fue en octubre ese mismo año, cuando hizo una publicación en la que afirmó que extrañaba al flecho y lo recordaba al escuchar una canción que les gustaba a los dos.

Sin embargo, meses más tarde en abril de 2023, Gómez bromeó sobre ese distanciamiento afirmando que se había “peleado” por un préstamo de dinero. Después estalló en risas y aseguró que, simplemente, no muestra nada cuando se reúne con el cantante porque no va a grabar contenido, sino a reunirse y conversar de diferentes temas.

“Las veces que nos vemos, que yo voy a la casa de él, yo trato de ir por ahí una vez o dos veces al mes, no mostramos, no grabamos nada. Yo me parcho tanto con ‘el flecho’ que yo no grabo nada, yo no voy a grabar, yo no voy a mostrarlo a él. Nosotros nos parchamos a hablar mi3rd4 y se nos olvida el celular, las redes”, comentó el influencer.

Qué dijo sobre su amistad con Andy Rivera

La Liendra confirmó recientemente que su amistad con el también influencer Andy Rivera, hijo del cantante Jhonny Rivera, ha llegado a su fin. Este anuncio ha generado sorpresa entre sus seguidores y el público en general, dado que ambos eran conocidos por compartir una estrecha relación en el pasado.

De acuerdo con las palabras expresadas por el influenciador, le gustaría poder desahogarse de todo lo que tiene guardado sobre el motivos de este distanciamiento; sin embargo, optó por no hacerlo por respeto a Jhonny Rivera.

“Respeto, quiero y admiro a Jhonny Rivera, es para mí como un padre, es un señor que me ha enseñado mucho en la vida entonces no voy a hablar algo negativo de ningún ser querido que haga parte de su alrededor”, indició inicialmente.

Después de estas emotivas declaraciones sobre el artista de género popular, señaló que no tiene ningún tipo de rencor en contra de Andy Rivera y que, contrario a lo que dicen, espera que todo en su vida como temas de salud y profesionales tomen el rumbo correcto.

“Lo que hoy en día haya pasado con Andy no define la persona que él es ni lo que fue en mi vida anteriormente porque fue un gran amigo, lo amé, lo admiré demasiado y por diferentes cosas que pasaron, pues hoy en día ya no nos hablamos, pero de parte mía no va a salir nunca algo negativo hacia él. Simplemente, espero que le esté yendo bien y estamos alejados”, concluyó.

Las opiniones están divididas, por lo que algunos señalaron al influenciador de haber cometido algún error que no le gustó al cantante y otros, simplemente atacaron a Rivera: “Todo un caballero La Liendra”; “mínimo es una estrategia de marketing para una nueva canción”; “al parecer, La Liendra opinó de la depresión de Andy y a él no le gustó”; “tiene que estar muy olvidado para que tenga que salir a hablar de un amigo”, entre otros.