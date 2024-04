Día cívico decretado “de la nada” por Gustavo Petro desató lluvia de críticas: “Vulgar y grotesco abuso de poder”

Políticos aseguraron que Gustavo Petro quiere que las personas se vayan de paseo y no salir a marchar en contra de su administración - crédito Jesús Aviles/Infobae

En medio de un contexto complejo para Colombia debido a la escasez de agua que se evidencia en varios embalses que abastecen de agua al país, el presidente Gustavo Petro anunció que el día 19 de abril de 2024 sea un “día cívico” que las personas se puedan tomar, en aras de ahorrar energía y agua. La decisión del primer mandatario ha generado múltiples críticas y señalamientos de políticos que consideran que es una improvisación y que tiene otros objetivos.

“Mañana queremos decretar un día cívico. Un día para que la gente no utilice la energía eléctrica, el máximo posible. Y podamos guardar una energía que necesitamos en los próximos días. Y sobre todo, para que la gente distribuya, en lo que se pueda, el consumo de agua potable en estas grandes ciudades”, informó Petro durante la Ceremonia de Conmemoración de los 73 años del Comando General de las Fuerzas Militares.

El cumpleaños del presidente y las marchas en su contra

La lluvia de críticas contra el primer mandatario no tardó en aparecer, sobre todo porque la fecha del día cívico coincide con su cumpleaños. Por eso, a pesar de que ha dado a conocer las razones por las que tomó la decisión, para muchos, son falsas.

“Qué vergüenza. @petrogustavo decretó como día cívico el día de su cumpleaños. Es un narcisista con delirio de reyesuelo. En 2026 lo bajamos de esa nube”, escribió en X (antes Twitter), el senador Enrique Cabrales Baquero.

Por su parte, el senador David Luna, sonado opositor del Gobierno Petro, señaló que el anuncio del jefe de Estado podría tener un único fin: evitar que las personas se unan a las manifestaciones convocadas para el domingo 21 de abril, en las que los habitantes protestarán contra su administración.

“El Presidente @petrogustavo decreta un día cívico de la nada y uno se pregunta: ¿lo hará buscando un parrandón por su cumpleaños o acaso para desincentivar la marcha de este domingo 21 de abril?”, cuestionó Luna. En ese sentido, afirmó que el primer mandatario tiene “miedo” por lo que puedan evidenciar las marchas en su contra. Sin embargo, insistió en que los ciudadanos preferirán salir a manifestarse, que irse de paseo.

La senadora Paloma Valencia también aseguró que, a pesar de las presuntas intenciones de Gustavo Petro de evitar que la ciudadanía se manifieste, las personas saldrán a protestar.

“Advertimos desde hace más de 6 meses -como lo hicieron los expertos- la posibilidad del apagón; el gobierno dijo que no había ningún riesgo, no tomó previsiones. Ahora, en vísperas de marchas en contra del gobierno, pretende decretar un puente vía decreto para que la ciudadanía no salga a marchar. Marcharemos de todas maneras, ahorrando agua y electricidad”, precisó.

La fundación del M-19: ¿una celebración?

El concejal de Bogotá Daniel Briceño también se pronunció catalogando como “increíble” que el día cívico sea el aniversario del M-19, la extinta guerrilla a la que perteneció el primer mandatario y que fue responsable de la toma del Palacio de Justicia en 1985. Aseguró que el argumento del “ahorro de energía” en realidad es una “excusa”. También lanzó una fuerte crítica al Ministerio de la Igualdad, encabezado por la vicepresidenta Francia Márquez, que ha ejecutado menos del 1% del presupuesto. “El Ministerio de la Igualdad ya completa 330 días cívicos continuos”, escribió Briceño.

La congresista Angélica Lozano afirmó que la decisión del presidente es un “vulgar y grotesco abuso de poder” que Petro estaría poniendo por encima de la entrega de información clara con respecto a la problemática de escasez de agua.

Según la servidora pública, esta medida sería una excusa para festejar la fundación de la guerrilla. “No puede jugar a los años ochentas o a jugar con ‘días cívicos’ caprichosos para celebrar al M19 como reconoce su coequipero de gobierno. Consumir menos agua implica vida cotidiana, no dejar de trabajar, algo irreal e insostenible”, indicó.

¿Una medida improvisada?

Por su parte, otros políticos cuestionaron el hecho de que se estén tomando medidas “improvisadas” en este punto, en el que el país enfrenta escasez del recurso hídrico y se teme que, por el bajo nivel de los embalses, pueda presentarse un racionamiento de energía.

“Durante meses el gobierno negó la posibilidad de un racionamiento energético y se cruzó de brazos. Ahora, al borde de la crisis, decide decretar improvisadamente un día cívico en vísperas de las marchas contra su gobierno. ¡Más disimulado un chichón!”, criticó el representante a la Cámara Andrés Forero.

Por otro lado, el excandidato presidencial Sergio Fajardo lo tildó de “patético”, asegurando que al jefe de Estado le falta “seriedad”. No lo bajó de “provocador” y “seudocientífico”.

Por ahora, solo una persona ha estado de acuerdo con la medida que tomó el presidente. Se trata del alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, que instó a la Secretaría de Educación a ordenar el cese de actividades escolares para cumplir con el día cívico.