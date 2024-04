Yina Calderón ‘encendió' los ánimos al opinar sobre la pelea entre Blessd y Mr. Stiven por aparente infidelidad

La empresaria no dudó en reaccionar a la polémica del triángulo amoroso con una importante reflexión - crédito @rastreandofamosos/Instagram

Las redes sociales fueron protagonistas de un contundente enfrentamiento entre el creador de contenido conocido como Mr. Stiver y el reguetonero Blessd. El primero, acusó al antioqueño de haberle quitado a su novia, mientras que el conocido como El Bendito se defendió que todo ocurrió después de que su relación se había acabado.

En medio de la discusión salió a relucir el nombre de Westcol, que defendió al influenciador al afirma que “no voy a permitir que nos menosprecien a nosotros y menos, que lo hagan con mi amigo”. Incluso, aseguró que Mr. Stiven se volvió millonario desde su habitación y no en “conciertos, recorriendo colegios, que cerrar contratos … Desde su hijuep… habitación encerró un montón de gente y se volvió millonario”, afirmando, además, que los artistas se están subiendo en una nube.

Como se ha vuelto habitual, Yina Calderón no tardó en salir a opinar sobre lo que estaba ocurriendo con este cruce de palabras entre los streamers y el intérprete de temas como Medallo y Ojitos rojos. Inicialmente, la empresaria huilense entregó un contexto en sus redes sociales sobre ambas versiones.

“Primero que todo, uno no le quita la novia a los amigos, porque hay códigos. Así esa novia ya haya terminado con el amigo […] No, no, no, eso es porque ya se venían… o sea, Mr. Stiven, ya te estaban (muuu)”, dando a entender que efectivamente las palabras del streamer estaban en lo correcto y ya le estaban siendo infiel.

Posteriormente, la también creadora de contenido le envió un mensaje a Blessd en el que decía que esas actitudes no estaban bien vistas: “Obviamente, uno no tiene que querer a una persona o estar con alguien porque sí. Pero habiendo tantas personas en el mundo uno no se mete con los ex o con los novios de los amigos”.

Qué dijo sobre la nueva novia de Blessd

Las acusaciones de la empresaria no quedaron solamente para los dos primeros protagonistas del triángulo amoroso, pues Manuela —nombre de la mujer involucrada en las acusaciones de infidelidad— también llevó su parte. Calderón afirmó que la joven solamente se involucró con el cantante por el simple hecho de ser Blessd.

“Si no supiera que eras Blessd. Si no fueras Blessd estaría La Suprema, que estuvo contigo desde que arrancaste, porque me acuerdo de ella … ¿Si ven mujeres, por qué uno no puede ser buena gente? Porque luego la dejan por otra … Suprema te salvaste de una y Blessd, así como Manuela dejó a Mr. Stiven por ti, así lo va a hacer contigo”, concluyó.

Las reacciones no tardaron en aparecer, por lo que rápidamente los internautas comentaron: “Yina dijo toda la verdad, dijo lo que pensamos todos, Suprema ganaste”; “me cae mal Yina, pero dijo la puritita verdad”; “no encuentro ni una sola falla en su lógica”; “se me cayó un ídolo, hubo cero códigos, Yina en la buena de verdad que sí”, entre otros.

Blessd pidió dejar en paz a su novia

En unas declaraciones que hizo a través de su cuenta oficial de Instagram, el antioqueño pidió que no le tiren más hate a su actual pareja, pues no tiene la culpa de lo que ocurre.

“A la pelada la conocí después, una pelada buena, una pelada de corazón que me hace feliz, estoy muy contento con ella … No me interesa lo que hizo antes o con quién estuvo, nada de eso me interesa. Párenla, dejen de estar tirándole hate a una mujer, no hagan eso. Tírenmelo a mi, yo le meto el pecho a la situación, párenla con ella, si quieren síganme diciendo cosas a mí, pero ella no tiene nada que ver”.