Sectores políticos y energético insisten en que advirtieron al Gobierno sobre los bajos niveles en embalses

El fenómeno de El Niño generó impactos ambientales incalculables que habrían sido advertidos hace un año - crédito Iván Valencia/AP

En un debate político se ha convertido el crítico nivel de los embalses en el país, pues, algunos senadores y el gremio energético indican que advirtieron oportunamente la contingencia que tiene al borde de que en Colombia, además de racionamiento de agua, haya corte de energía eléctrica.

Fue precisamente el senador de Cambio Radical David Luna quien, en medio de un debate de control político contra la ministra de Minas y Energía de ese entonces, Irene Vélez, advirtió sobre los impactos que traería la intensa sequía debido al fenómeno de El Niño:

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

“Las ignoró. Hizo oídos sordos. Yo lo advertí desde hace un año, el 22 de marzo de 2023 en un debate a la entonces Ministra Irene Vélez. En ese momento, alerté sobre un cóctel explosivo que podría terminar en racionamiento por varios factores como el fenómeno del niño, la falta de ejecución y acompañamiento por parte del Gobierno a los proyectos de generación y transmisión de energía, la exposición en la bolsa de varias electrificadoras del país, entre otras”, expresó el senador en entrevista con El Tiempo.

En ese momento, la entonces ministra tuiteó que, al menos en energía, no existía riesgo de racionamiento, indicando que los embalses presentaban condiciones favorables: “No existe riesgo de racionamiento de energía eléctrica en . No entendemos con qué interés, algunas personas quieren generar pánico. Los embalses del país están por encima del promedio de hace 2 décadas, incluso son superiores a los de 2015, cuando se presentó fenómeno del niño”, dijo Vélez, a través de X.

En marzo de 2023, Irene Vélez dijo que Colombia no estaba en riesgo de presentar racionamiento - crédito @IreneVélezt/X

A las críticas también se sumó la senadora del Partido Alianza Verde Cathy Juvinao, que el pasado 10 de abril contradijo al presidente, afirmando que el Gobierno tiene mucho qué ver ante los niveles alarmantes de los embalses:

“Esto no es cierto. El Niño estaba previsto desde junio de 2023 a nivel mundial. ¿Sabe qué hizo su gobierno, la @UNGRD, en prevención? NADA. Robarse la plata en camiones. Ni las campañas de ahorro de agua con $5mil millones hicieron. ¿Cuándo va a gobernar, en vez de hablar? Recuerde que la UNGRD depende directamente de usted. Olmedo López era la voz del presidente según la norma”, reaccionó Juvinao al tweet en el que el presidente atribuye la sequía al cambio climático y a falta de apoyo a proyectos durante su periodo en la Alcaldía de Bogotá.

Cathy Juvinao se despachó contra afirmación del presidente Petro en relación con el estado de los embalses y el racionamiento en Bogotá - crédito @Cathyjuvinao/X

Adicionalmente, la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis), envió una carta en mayo de 2023, en el que daban luces de la grave situación y hasta enviaron algunas propuestas para mitigar el impacto:

“Nos permitimos compartirles la situación general actual del sector, los impactos y riesgos que el estado actual del mercado podría generar para la demanda, sector eléctrico y empresas afiliadas a Asocodis, y algunas solicitudes y propuestas que sometemos a consideración, con el fin de contribuir a minimizar dichos riesgos e impactos”, expresó Asocodis, según reseñó el medio citado.

A su vez, Sandra Fonseca, presidenta de Asoenergía, sostuvo que el racionamiento de energía eléctrica puede ser una realidad en cuestión de días: “Las medidas aplicadas por Ministerio fueron tardías, desafortunadamente. Y ahora solo tratamos de resolver cómo cubrir la demanda con la oferta disponible. Esto quiere decir que, si no llueve, y la demanda se incrementa aún más, estaríamos a días del racionamiento”.

Por su parte, el Gobierno, en vocería de la directora del Dapre, declaró que se deben buscar las soluciones, en vez de seguir “encasillados” en el problema: “No podemos quedarnos en qué pasó, qué no se hizo, por qué no me contestó, sino que realmente tenemos un problema, una coyuntura, cómo avanzamos y cómo solucionamos. Si nos vamos a encasillar en discusiones no vamos a tener un resultado exitoso y pronto y creo que una coyuntura como esa necesita realmente una disposición de todos para avanzar”.

Laura Sarabia expresó que se deben buscar soluciones y no quedarse en el problema que afronta el país por los bajos niveles de los embalses - crédito Departamento Administrativo de Presidencia

Mientras que el viceministro de Minas y Energía, Javier Campillo Jiménez, desmintió las acusaciones que indicaron que no hubo acciones oportunas para mitigar la eventual crisis: “Desde Marzo del 2023 que comenzó la planeación detallada, comenzamos a hacer seguimiento de toda la operación del sistema desde la Comisión Asesora de Coordinación y Seguimiento a la Situación Energética del País (Cacsse)”, según reseñó El Tiempo.

Y agregó: “En noviembre se trazó una senda de referencia que planea el ritmo de desembalsamiento recomendado, de forma que se garantice la operación del sistema energético del país de forma segura y con costos eficientes, a la vez que se garantizan los caudales ecológicos de todas las cuencas asociadas”.