Ciudadano limpiándose los dientes en el metro de Medellín generó reacciones en redes

El hombre fue puesto en evidencia por otro usuario que se sintió incomodo con su comportamiento - crédito Dear Doctor

No todos los usuarios del sistema Metro de Medellín parecen tener claro que comparten el sistema con otras personas, pues a diario se evidencian comportamientos indebidos que atentan contra una sana convivencia y las buenas costumbres.

Cuenta de ello el video en el que un hombre mediana edad estaría realizando prácticas de higiene dental que llegaron a incomodar a otros usuarios del sistema que, ni cortos ni perezosos, decidieron grabar lo ocurrido para exponerlo en redes sociales.

Sentado, con el vagón del metro a capacidad máxima se ve cómo con hilo dental se repasa los dientes una y otra vez, dejando caer los residuos al suelo.

Usuarios se mostraron incomodos ante el comportamiento que aparece en la grabación - Denuncias Antioquia / X

Dicho comportamiento habría molestado a otros usuarios que no encontraron las palabras para emprender un reclamo, pero en cambio optaron por grabar con su teléfono celular; lo que, generó opiniones divididas en las redes sociales:

“Por lo menos muestra que le gusta mantener sus dientes limpios, no le veo el problema”, “Lo peor de todo es que se sientan con el derecho de grabar a todo el mundo como si nada. No está bien normalizarlo ¿Mañana me hurgo la nariz en el metro y ya me graban porque no les gusta?”, “Señor, la higiene oral es en la casa. Entiendo su inconformidad con la carne que se llevó a la boca, pero no es el lugar”, “Hay acciones que en público no convienen, como rascarse las partes íntimas, usar seda dental o dejar salir las flatulencias”, “Él es libre, no lo vean y listo”, “Sacarse los mocos con el dedo y lanzarlos como proyectil, cortarse las uñas y limpiarse los dientes de la forma más antihigiénica es extremadamente común e esta ciudad”.

Actividades como rasurarse o cambiar de tinte llevaron a Transmilenio a imponer nuevas multas:

El sistema de transporte masivo de Bogotá, Transmilenio, se ha convertido en foco de conductas indebidas que van desde comportamientos inusuales, como dormir, afeitarse o cortarse las uñas, hasta fallas graves, como la venta de estupefacientes, riñas y acoso a menores de edad y mujeres.

Para mediados del 2023, la policía metropolitana llegó a imponer 32 mil sanciones por prácticas indebidas en el sistema, que daban cuenta de los bajos niveles de cultura ciudadana y respeto por las normas del sistema.

Andrés Nieto, coordinador de seguridad de Transmilenio, destacó en entrevista para Citytv la importancia de cumplir con el manual del sistema para mejorar la convivencia y la seguridad y es que, de las sanciones impuestas, 26 mil se deben a la evasión de pasaje, lo que refleja no solo una pérdida económica para el sistema sino también un desafío para su operación y seguridad.

Nieto lamentó que las autoridades tengan que atender comportamientos indebidos cuando hay problemas mayores en el sistema - crédito UTadeo

En la primera mitad del 2023 se registró un incremento en las detenciones relacionadas con delitos dentro del sistema, como el hurto, alcanzando al menos 590 arrestos y, según cifras del subcomandante de la policía de TransMilenio, Absalón Ávila, aunque se logró una reducción del 11% en los incidentes de hurto en comparación con el año anterior (2022), el microtráfico y la venta de estupefacientes han presentado un preocupante aumento.

Y a renglón seguido el coordinador de seguridad lamentó una serie de comportamientos inusuales observados en Transmilenio, como a usuarios realizando sus actividades personales diarias sin pena alguna. Este tipo de acciones no solo violan las normas de convivencia, sino también restan recursos y atención a la lucha contra delitos mayores en el sistema.

Transmilenio se ha vuelto escenario de comportamientos indebidos que van en contra de las buenas costumbres y el Manual del Usuario - crédito Alcaldía de Bogotá

Nieto hizo un llamado a la ciudadanía para mejorar el comportamiento dentro de Transmilenio, enfatizando que “esto es fundamental, porque todos los policías que perdamos en estas cosas que son de auto regulación, es un policía menos contra la delincuencia”.

La colaboración entre las autoridades y la comunidad es clave para revertir esta tendencia y asegurar que Transmilenio pueda ofrecer un servicio seguro y eficiente. De ahí que las medidas impuestas a estos comportamientos buscaran no solo sancionar, sino también promover una mayor conciencia sobre la importancia de mantener una actitud respetuosa en todo sentido dentro del sistema.

La implementación de sanciones económicas, como multas de aproximadamente un millón de pesos (tipo cuatro según el manual de Transmilenio), fueron diseñadas para disuadir las conductas inapropiadas y dejar en claro la seriedad con la que se toma este asunto.