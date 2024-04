Por qué aparece el mosquito de baño en su ducha y cómo eliminarlo: le contamos

Los mosquitos de baño son un problema de higiene en el hogar - crédito 123RF

Mientras tomaba una ducha a mediados de abril del 2024, el actor paisa Daniel González se encontró con una pequeña plaga en su baño que, a pesar de ver bastante seguido, lo llevó a investigar por qué aparece en sus paredes y techos.

Se trata del mosquito de baño, también conocido como mosca palomilla o de drenaje, que suele aparecer en espacios húmedos, como duchas, cuartos de lavado y grifos.

Atraído por la humedad, entra por las tuberías o desagües y es justó allí en donde desova hasta doscientos huevos por camada, que en cuestión de 6 a 8 semanas puede terminar en una plaga en baños y otros espacios del hogar.

A pesar de no transmitir enfermedades son un problema de higiene en el hogar - crédito @danielgonzalezzzzzzzzz / TikTok

“Ya lo había visto antes, entonces decidí investigar un poco acerca de dónde sale o de donde proviene y me di cuenta de que este mosquito, precisamente, conocido como el mosquito de baño es un mosquito que se alimenta de las bacterias que hay en los baños, en las tuberías, en las papeleras, entonces, si usted ve un baño con muchos de estos mosquitos, yo de usted no me bañaba ahí”, sugirió González.

Sin embargo, los mosquitos de baño no producen enfermedades. Aunque al pasearse por entornos poco salubres, como desagües y tuberías, pueden convertirse en un problema de higiene para sus anfitriones.

“Yo cuando me baño les tiro agua”, “Aparecieron de la anda en mi baño, nunca había tenido así”, “Para mí ya es normal verlos siempre”, “¿Cómo así? ¿No eran espías del Gobierno?”, “Se producen en las cloacas y salen en forma de mosca”, “Tengo como mil de esos bichos”, “La verdad siempre creí que su única función era observar a las personas mientras se bañaban”, comentaron quienes fueron encontrándose con su publicación, quienes comparten un interés común por erradicarlos.

Los mosquitos de baño se reproducen en desagües y tuberías - crédito elmedinaturaldelbages.cat

Según el portal en línea especializado en control de plagas, Nocucas, “se trata de un tipo de insecto que se encuentra especialmente a gusto en zonas muy húmedas, por eso elige las tuberías, los fregaderos o lugares donde hay habitualmente mucho vapor de agua. Esto es así porque este tipo de ambientes típicos de gimnasios, duchas públicas, entre otros, es ideal para propiciar su reproducción”,

De ahí que no es algo raro verlos trepando en su etapa adulta (mosca) por las paredes y cortinas de ducha, el techo y jaboneras, de donde rara vez se mueven, a pesar de ser buenos voladores. Y es que, su especie no suele recorrer largas distancias.

Sin embargo, “como todos los tipos de plagas habituales, las moscas del baño tienen una alta capacidad de reproducción. Cada ejemplar puede reproducirse muy rápidamente y en grandes cantidades, ya que en cada proceso ponen un total de hasta 200 huevos. Esto es lo que hace que sea necesario actuar contra ellas en cuanto son identificadas”.

Los mosquitos de baño no producen enfermedades - crédito 123RF

Un miembro del equipo de Control de Plagas Barcelona explicó que “en la mayoría de ocasiones, la mosca del baño utiliza los desagües para refugiarse, de modo que este es uno de los focos de atención principales para los exterminadores”, pero, en su experiencia debería dejarse “el proceso de eliminación en manos de expertos, porque una limpieza ‘casera’ no suele ser efectiva al cien por cien y el problema suele reaparecer en unos días”.

“Después de eso”, explica Nocuas “el principal consejo es llevar a cabo un mantenimiento y limpieza habitual de tuberías, sumideros y lugares susceptibles de convertirse en un nido de moscas del baño para evitar que la situación se reproduzca”, para lo cual pueden limpiarse las tuberías y zonas afectadas con drenantes, desatascadores y frotar bien los desagües con una esponja o cepillo y sus productos de limpieza desinfectantes para erradicar la plaga.