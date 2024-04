Melissa Martínez hizo una petición a quienes especulan con su vida sentimental

Melissa Martínez sorprendió con una singular petición a sus seguidores en redes sociales - crédito @melissamartineza/Instagram

Aunque van a cumplirse dos años de una de las rupturas más sonadas entre las celebridades colombianas, la presentadora y periodista deportiva Melissa Martínez ha seguido adelante luego de anunciar el final de su compromiso con el futbolista uruguayo Matías Mier.

Martínez ha continuado trabajando con normalidad como panelista en el programa Equipo F, de ESPN, como locutora en Caracol Radio, y fuera de dichos medios ha seguido gestionando distintos emprendimientos (incluyendo su marca de ropa), sin que se le conozcan formalmente nuevas parejas sentimentales.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

En cuanto a sus redes sociales, pese a que no se limita a la hora de mostrar momentos de su vida cotidiana o lo que hace detrás de cámara antes del inicio de cada uno de los programas en los cuales participa, la ruptura con Mier parece haber generado una barrera entre la soledeña y su audiencia, que quiere saber más de sus siguientes pasos en lo sentimental.

Melissa Martínez y Matias Mier terminaron en 2022 cuando estaban a punto de cumplir tres años de casados - crédito @melissamartineza/Instagram

Lo anterior ha llegado al punto de que se le ha relacionado sentimental con distintas personas desde su ruptura con Mier, pero también a que ciertas publicaciones suyas sean interpretadas como “indirectas” contra su expareja, que mientras sigue jugando profesionalmente en Indonesia, mantiene una relación con la también colombiana Valentina Rendón, que ya espera un hijo suyo.

Todo indica que la situación se hizo insostenible para Melissa, pues le hizo una petición a sus cerca de 3 millones de seguidores en redes sociales para que no relacionen todas sus publicaciones con su vida sentimental.

La periodista deportiva explicó que a menudo las canciones que figuran en sus publicaciones se relacionan más con sus compromisos con otras marcas que por su intención de hablar de su pasado sentimental - crédito @rastreandofamosos/Instagram

En sus historias de Instagram, la periodista afirmó inicialmente que por cuestiones de trabajo debe utilizar mucho las canciones que son tendencia en sus publicaciones, por compromisos que tiene con las marcas para las que trabaja en la actualidad. Aseguró que es por eso y no por deseos de referirse a su vida sentimental que realiza dichas publicaciones.

“Resulta que yo pongo canciones de amor, pongo canciones de despecho, pongo canciones que están en tendencia. Sobre todo porque desde algunas de las agencias con las cuales trabajo me han dicho que es superimportante que yo me meta en la onda del TikTok, yo soy muy ‘instagramer’, pero no voy a TikTok mucho. Entonces ese tipo de contenido son y se convierten más virales en TikTok en donde debo obviamente ir como cautivando una audiencia”, expresó inicialmente en la grabación.

Pese a lo explicado por la panelista, sus seguidores en redes sociales se toman esa clase de contenido de otra manera, algo que expresó haciendo gala de su carisma y sonrisa. “Pero cuando pongo esos contenidos acá entonces que son normales allá y la gente los comenta porque están en tendencia allá en TikTok, pues entonces acá lo relacionan con mi vida sentimental. Entonces si pongo una canción de amor es ya ‘¿Quién es el novio?’, y si pongo una de despecho es ‘¡Dios mío Melissa, cuanto!’”, manifestó.

Melissa Martinez explicó que por sus trabajos con otras marcas se ve obligada a usar canciones que son tendencia, descartando que sean indirectas para Mier - crédito @melissamartineza/Instagram

La situación ha llegado al punto de asegurar que “He preferido alejar las personas que han estado en mi vida, estos últimos meses de esto, de la pantalla”. Por último, volvió a referirse a la posibilidad de si estaría en una nueva relación amorosa. “Si se preguntan si hay un hombre especial, ha habido, siempre hay, así que no conecten mis canciones con mi vida sentimental”, sentenció.

Aunque necesito hacer esa petición a su público, Melissa ha demostrado que no tiene problemas a la hora de tener interacciones distendidas, ni siquiera en sus espacios laborales. Prueba de ello fue un singular intercambio el pasado 1 de abril con Faustino Asprilla, exfutbolista y compañero de set en Equipo F. Detrás de cámaras, la periodista capturó un momento de coquetería y camaradería con el exfutbolista, evidenciando la amistad y el nivel de complicidad entre ambos para realizarse una serie de halagos mutuos.