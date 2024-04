Beba del ‘Desafío XX’ se desgarró en una prueba: usuarios no le creen

Beba sufre un desgarro durante una prueba en 'El Desafío XX' -crédito Caracol Televisión

En el último capítulo del Desafío XX, Valerie de La Cruz Millán, conocida en el programa como ‘Beba’, volvió a robarse la atención de los usuarios y de sus compañeros, después de enfrentarse a un duro momento durante el desafío de sentencia y servicios.

La joven de 25 años y originaria de Barranquilla experimentó un fuerte dolor en su brazo, lo que la llevó a declarar entre lágrimas que se había desgarrado el músculo. Este incidente generó todo tipo de comentarios entre algunos de sus contrincantes, quienes dudan de la veracidad de su lesión.

Desde el comienzo de Desafío XX, Beba ha sido objeto de atención debido a sus frecuentes problemas de salud y emocionales, y se ha destacado como una de las participantes más vulnerables del equipo Alpha. Su situación se complicó durante una prueba reciente donde, al intentar ascender una rampa mojada del ‘box’ azul, no logró superar el obstáculo y atribuyó su dificultad al dolor en el brazo, a pesar de que esto poco tenía que ver con requerimientos físicos de la prueba.

Sin embrago, después de terminar la prueba ganada por el equipo Beta, Valeria habló con sus compañeros y aceptó que fue un poco exagerada: “Yo creo de pronto maximicé la cosa, porque me hice todo el escenario en la cabeza de yo saliendo en una ambulancia, llevándome a una clínica y después que me digan el tendón se reventó, te tienen que hacer cirugía, poniéndome la bata de cirugía, metiéndome al quirófano”, indicó.

Tras el incidente en la prueba, ‘Beba’ compartió sus temores con sus compañeros en la casa Alpha, contemplando la posibilidad de renunciar. Imaginándose escenarios extremos como ser llevada en ambulancia a realizar una cirugía, manifestó: “No quiero someterme a esa angustia cada vez que vaya a competir”, agregó. Sin embargo, sus reflexiones post-competencia sugieren un cambio de actitud, al reconocer que tal vez había magnificado su reacción ante el dolor. Sus colegas de equipo intentaron motivarla, recomendándole seguir lo que le dictara su corazón ante la encrucijada de continuar o no en la competencia.

La situación de ‘Beba’ generó divisiones de opiniones entre los televidentes y usuarios en redes sociales, quienes no tardaron en expresar su punto de vista sobre su participación en El Desafío XX mediante memes y comentarios. Mientras algunos apoyan su derecho a manifestar el dolor y la frustración, otros cuestionan su fortaleza y compromiso con la competencia.

“El único que está contento con Beba en el desafío es el novio porque dejaron de joderlo”; “Beba dijo que se iba del desafío”; “El efecto que le pusieron a la llorada de Beba durante casi toda la prueba”; “Yo tranquilo viendo el Desafío XX. La cara de mis vecinos cuando empezó a sonar los gemidos de Beba”; Nadie se había atrevido tanto que Caracol Televisión con el Desafío XX. Jajajaja la edición de beba llorando, por más de 10 minutos. JAJAJAJAJA ¡Qué risa!”, son algunos comentarios en las redes sociales.

Este incidente destaca los retos emocionales y físicos que enfrentan los participantes en El Desafío, ilustrando cómo la presión de la competencia puede afectar de manera significativa su rendimiento y bienestar. Mientras algunos competidores, como ‘Gamboa’ del equipo Omega, no aguantó la presión de la competencia y su salud empeoró así que decidió abandonar el programa.

“Muchachos, ya ustedes saben la situación que tengo. Intenté todo y no quiero perjudicarlos más, me voy del programa, ya me voy para mi casa. Entonces para que sepan que los dejo y oficialmente renuncio”, expresó Gamboa mientras se despedía de sus compañeros del equipo Omega.