Así fue el primer episodio de ‘Rojo carmesí’: estos fueron los cambios en el rating con su estreno

La nueva producción Rojo carmesí, del Canal RCN, se estrenó el martes 16 de abril, enfrentada a un competitivo panorama televisivo. A pesar de las altas expectativas del canal y un arranque que capturó la atención de parte de la audiencia, la novela no logró posicionar entre los primeros puestos del rating, con registros de 5,27 personas y 10,79 hogares, según cifras proporcionadas por Ibope.

Este dato sitúa a la novela protagonizada por Laura de León, Carolina Gaitán y Carlos Báez por debajo de otros programas nocturnos, como Desafío XX, que lideró la tabla con 10,80 personas, y 24,69 hogares. El segundo lugar fue para Noticias Caracol 7:00 p.m. y el tercero para la novela Devuélveme la vida.

El rating es una medida crucial para los canales de televisión y televidentes, ya que determina la popularidad de un programa y su alcance entre el público.

Por otra parte, la historia de Rojo carmesí se centra en Juana y Valeria, interpretadas por Laura De León y Carolina Gaitán respectivamente, quienes se encuentra envueltas en un triángulo amoroso con Jorge, papel de Carlos Báez, todo entrelazado en el competitivo mundo de los cosméticos.

Esta trama prometía mantener a los espectadores con temas de empoderamiento femenino y desafíos empresariales que enfrenta Juana Levy: “Rojo Carmesí no es solo un cosmético, son mujeres fuertes que lograrán todo lo que se proponen y no se rinden ante nada (...) Soy Juana Levy la heredera de la fórmula secreta del rojo carmesí y sé que tengo la fuerza para sacar adelante mi empresa. Rojo carmesí tiene un propósito en cada una de nosotras y superar todos los obstáculos”, expresó la protagonista de la trama.

A pesar de ello, la novela no logró el éxito deseado. Contrario a lo que se podría esperar de una producción que cuenta con un elenco destacado y la historia es original del escritor fallecido Fernando Gaitán, Rojo carmesí se ubicó en el quinto lugar del rating nocturno, superada por emisiones como La casa de los Famosos, que obtuvo el cuarto lugar en la tabla con una audiencia de personas de 5,96 y hogares de 11,76.

En el primer capítulo de la novela, Juana y Jorge buscan hacerse un hueco en la industria de los cosméticos con un innovador producto, el labial Rojo Carmesí. A su vez, Valeria Ruiz prepara el lanzamiento de una paleta de sombras, creando un entramado de situaciones que describen la dinámica y las estrategias dentro del mundo empresarial de la belleza. Así, el esfuerzo de Juana y Jorge por dar a conocer su producto los lleva a ser invitados a un encuentro de la industria.

Adicionalmente, la interacción con los espectadores y su recepción en redes sociales refleja un panorama mixto. Mientras que algunos personajes no fueron del agrado del público desde el inicio, el drama entre los personajes principales y el emprendimiento conjunto para superar las adversidades financieras generó un enganche con la audiencia.

“La trama de la nueva novela #RojoCarmesi está tan buena”; “Gran producción ❤️💄”; “Genial me encantó ❤️”; “Que buen resumen. Amo las historias de RCN”; “👏me encanto”; “Lo siento pero no supero la novela de RIGO ❤️😢”; “No me gustó y no es ser mala vibra, no me gustó la escenita de sex que obvio si se que lo dan en toda novela latina, pero para ese horario no queda. De resto bien normalita”; “No me gustó la pareja protagonistas Carlos Báez no se ve química en cambio el otro actor que hace ingeniero como era ideal para ser el protagonista”, son algunos cometarios acerca de la nueva producción del Canal RCN en las redes sociales.