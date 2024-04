Medellín exige cambiar a Nicolás Gallo como juez central del partido ante Patriotas: amenazan con no presentarse

Independiente Medellín marcha en la casilla 11 del campeonato con 22 puntos y posibilidades de clasificarse a los cuadrangulares semifinales - crédito Colprensa

El Independiente Medellín tomó una postura firme al anunciar que no participará en su próximo partido contra Patriotas, programado para el 18 de abril, si la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) no revoca la designación de Nicolás Gallo como árbitro del encuentro.

Este acontecimiento se da en el marco de la definición de los clasificados a los ocho mejores de la Liga I 2024 del fútbol colombiano, y es una noticia que ha generado controversia y expectativa entre los seguidores y analistas deportivos.

La decisión del DIM, revelada por Javier Hernández Bonnet tras una charla con Raúl Giraldo, mayor accionista del club, surge en un momento crítico de la temporada, donde el equipo busca asegurar su lugar entre los ocho primeros de la tabla, situándose actualmente en la undécima posición con 22 puntos. El encuentro entre Medellín y Patriotas no solo es crucial para las aspiraciones de clasificación del equipo antioqueño, sino también para los boyacenses que luchan por mejorar su posición y escapar de la zona de descenso en las jornadas restantes.

“Confirmado. Medellín no se presentará si la Federación Colombiana de Fútbol no cambia la designación de Nicolás Gallo para dirigir Patriotas-Medellín de la próxima fecha. La noticia me la entregó Raúl Giraldo, el mayor accionista. Crisis a la vista” expresó el director del Gol Caracol y Blog Deportivo de Blu Radio en sus redes sociales.

Esta no es la primera vez que un equipo expresa su inconformidad con las designaciones arbitrales en la liga colombiana. Situaciones similares han ocurrido en el pasado, como el caso mencionado del América de Cali y Real Cartagena con respecto al árbitro Wilson Lamouroux, lo que demuestra la relevancia y el impacto que tiene la elección de los árbitros en los equipos y sus estrategias para los partidos decisivos. La resolución de esta controversia está pendiente, y la decisión final de la Federación Colombiana de Fútbol es ampliamente esperada por la comunidad futbolística.

El máximo accionista del Poderoso de la Montaña se mantiene en su ferrea posición de no viajar a Boyacá, de no haber un pronunciamiento oficial por parte de la División Mayor del Fútbol Colombiano. Esta fue la terna arbitral designada por la Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol para el partido de Patriotas Boyacá vs. Independiente Medellín, que se jugará en el estadio Independencia de Tunja, programado para el jueves 18 de abril a las 6:10 de la tarde:

Central: Nicolás Gallo – Caldas

Asistente Nro.1: Heibert Calvo – Bogotá

Asistente Nro.2: Jair Pozos – Cauca

Cuarto Árbitro: Víctor Wilchez – Boyacá

VAR: María Daza – Norte de Santander

AVAR: Sebastián Vela – Bogotá

