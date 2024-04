Karen Sevillano está siendo blanco de amenazas en redes sociales: esto dicen sus abogados

El equipo jurídico de la influencer caleña acusó a los internautas de propinar amenazas en su contra y de su familia - crédito cortesía/ prensa del Canal RCN

Gran preocupación generó en redes sociales en horas de la tarde del 15 de abril la denuncia que hizo el equipo jurídico de Karen Sevillano, debido a las amenazas de las que estaría siendo objeto la influencer. Así lo dieron a conocer a través de un comunicado que quedó en evidencia en la cuenta de Instagram de la vallecaucana, que acumula más de 2,4 millones de seguidores.

Todo parece indicar que, la participación de Sevillano en La casa de los famosos Colombia ha comenzado a generar escozor entre algunos de los seguidores del formato. De acuerdo con lo que dice la comunicación, no solamente se trata de la creadora de contenido, sino que las amenazas se han extendido a su familia, lo que estaría poniendo en riesgo la vida de quienes la rodean.

Los comentarios de la creadora de contenido no ha sido bien recibidos entre los seguidores de 'La casa de los famosos Colombia' - crédito Prensa del Canal RCN

De acuerdo con la comunicación emitida por la firma GIO Asesorías Jurídicas S.A.S, estas amenazas en contra de la vallecaucana y su grupo familiar se han producido en redes sociales como X (antes Twitter) y Facebook. Así las cosas, decidieron iniciar acciones legales ante la Fiscalía General de la Nación y las autoridades pertinentes con el fin de salvaguardar la integridad de Sevillano.

“Manifestamos nuestra preocupación y rechazo frente a las amenazas de las que ha sido objeto en los últimos días nuestra representada y su familia con ocasión a su participación en el reality ‘La Casa de los Famosos Colombia”, indica la carta publicada en su cuenta de Instagram.

Finalmente, los abogados de la participante de La casa de los famosos Colombia hicieron una invitación a la comunidad y a las diferentes instituciones que se realice una investigación, además, hicieron un llamado al Canal RCN para que se fortalezcan las garantías de la participante en el entendido que su desempeño es crucial para el desarrollo normal de la competencia.

Equipo jurídico de Karen Sevillano denunció amenazas contra la influencer en redes sociales - crédito @karensevillano/Instagram

“Agradecemos el cariño y los invitamos a denunciar los perfiles que realicen este tipo de actuaciones que ponen en riesgo la humanidad de nuestra representada”, concluye el mensaje.

Por ahora, los seguidores tendrán que esperar que Sevillano se pronuncie cuando deba abandonar la casa ya sea por falta de votación o porque tomó la decisión de abandonar la competencia, puesto que no tiene acceso a redes sociales dentro de la casa estudio.

Qué dijo la hermana de Karen Sevillano

Una de las primeras en pronunciarse fue su hermana Claudia Sevillano, que escribió en esta misma publicación de la participante de La casa de los famosos Colombia que paren los ataques en contra de su familia. Señaló que es necesario que no se tomen la participación de la caleña como algo personal.

La influencer caleña y su familia han sido objeto de amenazas de acuerdo con una reciente publicación en redes -crédito cortesía/prensa del Canal RCN

“Gracias a todos por su apoyo. Muchas personas se están tomando la participación de Karen en el reality de forma personal, enviando amenazas de muerte para cuando Karen salga del programa y para nuestra familia. Tenemos a nuestro equipo jurídico haciendo todo lo pertinente sobre este caso. Por favor entiendan que esto es un reality show y ella no le está haciendo daño a nadie con su participación. Paren yaaa”.

Entre los comentarios que destacan de apoyo a la influencer destacan: “No están soportando, vamos Karen”; “la gente en Colombia no se da cuenta que es un reality, que no es la vida normal, cómo es posible que guarden tanto odio”; “el mismo programa se encarga de no poner orden en la casa”; “en un mundo de Marthas, prefiero ser Karen Sevillano”; “te amamos Karen, apoyo desde Panamá”, entre otros.