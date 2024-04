Expareja de Martín Elías fue catalogada de “aprovechada” por mensaje en el aniversario de la muerte del cantante

Claudia ‘Caya’ Varón conmemoró el séptimo aniversario de Martín Elías con recuerdos emotivos -crédito Colprensa - @cayavarons/Instagram

En el séptimo aniversario de la muerte del cantante vallenato Martín Elías Díaz Acosta, su primera esposa, Claudia ‘Caya’ Varón, y su hijo, Martín Elías Jr., rindieron homenaje a su legado, el cual continúa presente entre sus fanáticos.

Claudia Varón compartió en redes sociales su recuerdo del artista, en el que destacó no solo su faceta musical, sino también el legado de amistad, humildad, alegría, y unión familiar que dejó, mencionando cómo ahora su hijo, Martín Elías Jr., recoge esos frutos.

Claudia Varón envió un conmovedor mensaje del legado de Martín Elías tras 7 años de su fallecimiento -crédito @cayavarons/Instagram

“Son siete años donde tu legado sigue vivo, no solo musicalmente, ese legado que dejaste de amistad, de humildad, de alegría, de unión familiar, de conexión y de dejar huellas, gracias por todas las semillas que sembraste en cada parte donde ibas fue y aún sigue siendo la mejor herencia, porque ahora tus hijos recogen esos frutos, que Dios me permita seguir criando a JR para que lleve mucho amor, alegría, sonrisas, perdón y el liderazgo de Jesús a donde quiera que él vaya”, escribió la empresaria.

Las palabras de Varón generaron reacciones mixtas entre los seguidores de Martín Elías; mientras algunos critican su intención de ganar seguidores y fama, otros valoran su sinceridad y la dedicación hacia su hijo y el legado de su esposo.

Los seguidores de Martín Elías criticaron las palabras de su exesposa, Caya Varón -crédito @cayavarons/Instagram

“Sigo a Caya porque me parece muy emprendedora, pero hay momentos en los que siento que quiere protagonismo y este es un ejemplo, si fue una mujer muy importante en la vida de Martín, le dio su primer hijo pero ya, tuvieron su romance o lo que fue pero terminó. Este post fácilmente pudo hacerlo Martin Jr., el protagonismo que ella quiere se lo han dado los mismos seguidores que no quieren a Dayana”; “Bueno y esta se cree la viuda😂 está mujer no ha podido superar a Martín ni después de muerto”; “Un periódico te quedó pequeño, qué ganas de buscar protagonismo”; “Quiere ser la protagonista cuando Martín no la soportaba”; “Una aprovechada más de la muerte de Martín. Desde hace 7 años es que publica algo de él al respecto”, son algunos comentarios en las redes.

A pesar de los malos comentarios, Caya Varón en su mensaje también expresó su deseo de que Dios le permita seguir criando a JR para que lleve amor, alegría, sonrisas, perdón y liderazgo a donde quiera que vaya, reflejando los valores inculcados por Martín Elías. “Le diste un gran ejemplo en vida, y aún que no estás el sigue aprendiendo de ti a través de la gente. Hoy puedo ver manifestada la canción que le compusiste a JR hace más de 16 años”, añadió Varón.

La conmemoración del aniversario de Martín Elías por parte de Caya Varón generó una controversia en redes sociales -crédito @cayavarons/Instagram

Martín Elías Jr., por su parte, se prepara para su camino en la música, buscando ser un digno portador del legado de su padre. “Considero que primero que todo hay que empezar con las ganas, con las ganas que uno le ponga porque un hay un dicho muy famoso que dice que ‘la disciplina algún día vencerá el talento’. Todos los días veo dos cosas que tiene que ver con la música, tengo clases de guitarra, técnica vocal y ensayo”, expresó el joven artista en una entrevista para el programa Lo sé todo.

El recuerdo de Martín Elías Díaz Acosta permanece vivo a través de su música y sobre todo de su familia, quienes constantemente lo recuerdan a través de las redes sociales y sus hermanos cantantes continúan interpretando sus canciones. Asimismo, su hijo también quiso homenajear a su padre con un concierto: “Además de ayudarme a impulsar mi carrera como cantante, fue un buen momento para recordar y conmemorar el nombre de mi papá (...) la verdad muy contento y alegre de poder haberle brindado el espectáculo a la gente y honrando la memoria de mi papá junto a mis tíos y maestros del acordeón”, agregó ‘Martincito’.