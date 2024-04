Empresario que prestó su avión privado para transportar a Petro en plena campaña presidencial podría quedarse con otro millonario contrato del Estado

El presidente Gustavo Petro respondió en la mañana del 16 de abril al escándalo de la avioneta - crédito Cancillería Colombia

El empresario Pedro Contecha Carillo, contratista del Instituto Nacional de Vías (Invías), una entidad adscrita al Ministerio de Transporte, volvió a cobrar protagonismo luego de conocerse que el presidente Gustavo Petro usó su avioneta personal para transportarse en plena campaña electoral.

La información fue revelada por el portal La Silla Vacía, que ya había dado a conocer que el exministro de Transporte Guillermo Reyes solía usar la aeronave para sus desplazamientos. Tal escándalo le costó su puesto al entonces jefe de cartera, que de todas maneras “cayó de pie”, porque luego fue nombrado embajador en Suecia.

Pero además del exministro Reyes y el presidente Petro, cuando era candidato del Pacto Histórico, en la avioneta de Contecha, un Súper King C-90, también viajaron Roy Barreras, Luis Fernando Velasco, Armando Benedetti, Daniel Rojas y Roosvelt Rodríguez, todos vinculados al Gobierno del cambio.

Todos estos desplazamientos son sospechosos porque el empresario obtuvo el millonario contrato para restaurar la vía Panamericana por el derrumbe en Rosas, Cauca, en enero de 2023, por sesenta mil millones de pesos, y que dos meses después recibió una adición por 28.000 millones. Por todo ello, la Procuraduría anunció en abril del año pasado la apertura de una investigación a todos los viajes realizados en el bimotor del empresario.

Ahora, el diario El Tiempo reveló que un consorcio en el que participan los hermanos del polémico empresario aspira a quedarse con otro millonario contrato del Estado.

Se trata de los hermanos Juan Carlos Contecha y Jesús Contecha, quienes aparecen en las firmas Ingeniería de Vías SAS y Equipos y Triturados SAS. El objeto del contrato con el que quieren quedarse es la construcción, gestión predial, social y ambiental sostenible de la variante Sur Occidental de Cartago, Valle del Cauca, a través de financiamiento de infraestructura regional.

En ese proyecto ya participa Pedro Contecha con el consorcio Vías y Equipos Cartago 2024 y su costo asciende a 94.860 millones de pesos. Por lo pronto está en etapa de presentación de ofertas.

Sobre ese contrato hay algunas objeciones que aseguran que el puntaje del consorcio debe ser reducido debido a una sanción ambiental en un contrato para el mejoramiento de carreteras en 2023 en Tolima, en la vía Ataco-Planadas de ese departamento, por un valor de 55.000 millones.

Cuál fue el viaje de Petro en el avión de Pedro Contecha

La reciente investigación de La Silla Vacía destaca que durante su campaña presidencial, Gustavo Petro utilizó el avión privado de Pedro Contecha, propietario de Ingeniería de Vías para un viaje realizado el 8 de marzo de 2022 con destino a Neiva (Huila).

En ese mismo vuelo se transportaron el embajador en Reino Unido, Roy Barreras; el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco; el embajador en la FAO, Armando Benedetti; el Superintendente de Notariado, Roosvelt Rodríguez; y el director de la SAE, Daniel Rojas.

El director del Invías, Juan Alfonso Latorre, fue grabado entregando un reconocimiento a Pedro Contecha, lo que ha generado más dudas sobre la proximidad entre funcionarios del Gobierno y el empresario. Además, otros nombres de influencia, como el exgobernador del Cauca Temístocles Ortega y el exgobernador y ahora representante a la Cámara Óscar Campo, fueron señalados por haber utilizado el servicio de vuelo privado de Contecha, aunque estos últimos han negado cualquier irregularidad en su conducta.

En la madrugada del 16, el presidente Petro se refirió en su cuenta de X a su viaje a Neiva en la aeronave del empresario: “Ya se avecina lo que ciertas vacas pagan, no te preocupes @Espinosa, por ejemplo podrás comparar como se defiende los aporte de Colsanitas o sus propietarios a partidos políticos pero como se criminaliza el aporte de un sindicato de trabajadores al Partido Colombia Humana solo para intentar tumbar un presidente. Se llama la ley del embudo. Por ahora, es imposible que consigne un gasto que no hice y peor, que lo haga cuando aún no estaba en campaña”, escribió.