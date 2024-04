‘La casa de los famosos Colombia’: esta sería la nueva celebridad que ingresaría al reality

Así lo dio a conocer en una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram y replicada por Carlos Ochoa en Instagram - crédito @carlosochoatv/Instagram

Una gran sorpresa se llevaron los televidentes de La casa de los famosos Colombia en la noche de eliminación, cuando Cristina Hurtado confirmó que esta semana se conocería un nuevo habitante de la casa. Aunque la presentadora no mencionó nombres, varios famosos comenzaron a sonar en redes sociales, siendo una creadora de contenido la más opcionada para ingresar.

Y es que, recientemente, se viralizó una publicación del periodista Carlos Ochoa en la que Wendy Guevara, de las perdidas, confirmó durante una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram que estaría como invitada en el formato colombiano. Así las cosas, la ganadora de La casa de los famosos México estará acompañando a las celebridades que ya completan más de un mes al interior de la casa estudio.

Wendy Guevara se quedó con el millonario premio de 'La casa de los famosos México' - crédito ViX

Inicialmente, la creadora de contenido y ahora cantante no había dado pistas sobre su invitación a La casa de los famosos Colombia, ya que en un momento aseguró no saber de qué estaban hablando sus seguidores: “No sé de qué me hablas, no sé, yo no sé nada”, pero como es usual con ella, todo con una burla que la caracteriza y ese doble sentido, que con solo mirarla se sabe de lo que está diciendo es o no es real.

Sin embargo, en esta reciente aparición en sus redes sociales nuevamente sus seguidores indagaron sobre su posible participación, por lo que en esta oportunidad sí confirmó el tiempo que estaría dentro de la casa estudio: “¿A qué vamos a Colombia? ¿Ya podemos decirlo? Sí voy a ‘La casa de los famosos Colombia’, dos días...”, respondió la celebridad digital que se convirtió en un fenómeno durante su paso por el formato mexicano.

Wendy Guevara y Nicola Porcella tienen su última confesión en 'La Casa de los Famosos México' - crédito Canal de las Estrellas

Rápidamente, los comentarios en la publicación del periodista de entretenimiento no tardaron en aparecer, por lo que algunos internautas expresaron su emoción de ver a la perdida más famosa: “Karen y La Segura la acaban en menos de una semana”; “me encanta”; “ahora si se compuso esta vuelta”; “ella es un amor, no creo que vaya a hacerle la vida imposible a nadie”, entre otros.

Wendy Guevara estuvo en Cartagena

La creadora de contenido estuvo visitando territorio colombiano a finales de 2023, cuando fue vista recorriendo las calles de Cartagena. Durante su visita, la mexicana recibió todo el cario y aprecio del público en las calles de la fantástica, que la llamaban ya fuera por su nombre o recordando su participación con Las perdidas.

“Oiga, de verdad que estoy sorprendida, cómo la gente en Cartagena me grita: «Wendy» y me piden fotos”, relató en redes sociales la creadora de contenido digital.

Y agregó: “Y muchas me dicen: ‘Wendy, de las pérdidas’, o sea, de Las Perdidas, nos conocen, pero mucha gente. Y la vez que yo vine, me hablaba mucha gente porque, pues somos Las Perdidas, pero ahorita que vine es demasiado, hermanas, ahora por La Casa de los Famosos. Y yo wow. Estoy sorprendida”.

La visita de la estrella de la televisión mexicana, Wendy Guevara, causa sensación entre los admiradores en la histórica ciudad colombiana - crédito @lawendyguevara/TikTok

Por otro lado, la ganadora de La casa de los famosos México hizo referencia a que es una gran fanática de la Bichota, ya que presumió unas costosas zapatillas que estaban personalizadas con elementos pertenecientes al merch de Karol G.

“Pero bueno, les quiero presumir mis sandalias, que son personalizadas, que son las que usó Karol G, claro... Y también me compré las negras para que me combinen con todo. Miren, están espectaculares y estas las personalicé así, con piedras. Tú vas y tú las personalizas como tú quieras, miren, están de alto impacto”, agregó.