Tatiana de los Ríos confiesa como el Desafío cambio su vida: conozca los detalles que contó del reality

Tatiana de los Ríos es una de las modelos más recordadas y representativas del país en la década de los noventa, quien estuvo en la segunda edición del programa de televisión alcanzando un gran protagonismo dentro de este, recordando la ausencia de las redes sociales para ese entonces.

En 2005, durante el desarrollo del reality en Cabo Tiburón, la participante paisa describió su experiencia como una auténtica aventura, asemejándola a unas vacaciones. Aunque fue la ganadora de aquella temporada del reality, confesó que no creía que podía llegar a lograrlo: “Mi papá no tenía fe y solo me decía que durara lo que pudiera”.

La modelo contó su experiencia en el programa Bravissimo de CityTv de cómo le cambio su vida al pasar por el Desafío.

“Fue un antes y un después del ‘Desafío’. Entré siendo modelo, estaba en mi carrera en un foco muy alto y me llaman para participar. Me fui como si fuera para una isla de vacaciones, me fui bronceada, perfecta, hasta con rayitos y dije: ‘Aquí me van a salir miles de contratos, todo era por televisión’”, expresó la modelo.

Una de las cosas que más resaltó en su cambio como persona fue enfrentar cada uno de los obstáculos dejando de lado sus arreglos físicos que en su momento no tuvieron importancia alguna: “Uno allá empieza a desbaratarse horrible. Primero, entramos perdiendo, el primer mes no nos bañamos. Se me despicó un diente adelante. Me pasó de todo, pero creo que me hizo volver a mí, te hace volver a tus raíces porque uno en el camino de la vida a veces se pierde”.

De esta manera, la modelo estaba en su mejor momento dentro de la industria y en paralelo fue llamada para hacer parte del equipo de ‘Las Celebridades’:

“Me metí en el cuento de la modelo y se me olvido quién era Tatiana. Siempre fui guerrera, medio niño, entonces cuando me voy para el ‘Desafío’, me fui muy modelo y ahí vuelvo a reconocerme, en el momento en que tomas decisiones. Salí y dije que no quería volver a ser modelo, dije: ‘Quiero hacer algo que me mueva más, que me llene”, donde con gran felicidad contaba mientras recordaba esa parte de su vida.

En el desarrollo del programa en Cabo Tiburón en 2005, la paisa aseguró que lo que allí vivió fue toda una aventura, algo muy parecido a unas vacaciones. Incluso, recordó a varios de sus compañeros como El Tino, Carolina Sabino, Luigi Aicardi, con quienes pasó memorables momentos, pero al parecer no todo fue color de rosa en el reality.

“Al principio, todos éramos parchados, éramos muy amorosos, es más hasta ‘El Tino’ nos cocinaba, prendía el fogón muy temprano, pero después empezaron a hacer las alianzas y las estrategias”, expresó la modelo antioqueña, algo que no le gustó, pues sentía que eran “puñaladas” las que sentía de sus compañeros por la espalda.

Esto llevó a que Tatiana de los Ríos planteara una regla con varios de sus compañeros de equipo, pues le parecía injusto lo que estaba ocurriendo. Lo anterior, teniendo en cuenta que el concurso lo veían millones de colombianos, incluso, las mismas familias de los participantes, causando una mala imagen ante los seguidores, ya que cada uno en su sector era reconocido a nivel nacional e internacional.

“Te hablaban bien, te sonreían y luego votaban por ti, yo les dije, eso me parece injusto, porque la persona la está viendo hasta su familia. Hay que decirle y avisarle que mañana saldrá del juego, entonces cree esa regla para ser honesta con todos”, reveló la ganadora del reality en 2005.