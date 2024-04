Pareja tolimense completa seis meses desaparecida: “Me dicen que está en una fosa común”

Ana María Caballero Varón y Euardín Ávila Rivera completan más de siete meses desaparecidos - crédito Redes sociales / Facebook

Dolor e incertidumbre viven dos familias del municipio de Rovira (Tolima): desde el 16 de septiembre no tienen rastro de Ana María Caballero Varón, una joven de 24 años que acompañó a su pareja Euardín Ávila Rivera a vender un carro en Neiva (Huila); sin embargo, se les perdió el rastro.

El acuerdo de venta del vehículo Nissan Sentra modelo 2012 se habría tranzado a través de la plataforma de Marketplace de Facebook, siendo este el medio por el que Caballero Varón y Ávila Rivera, fueron contactados para hacer la negociación. Un detalle debió prender las alarmas: la pareja se debía trasladar a Neiva, lugar en el que se encontraba el presunto comprador.

Han pasado más de siete meses y la pareja no ha regresado; pero el vehículo sí apareció, hace un mes aproximadamente, con placas ‘gemeliadas’, según contó Mariluz Varón, madre Ana María Caballero, a El Tiempo: “Nos informaron por parte de las autoridades que el carro estaba gemeliado, es decir, que le quitaron la placa y le pusieron otra. Además, que el vehículo ya había aparecido en el municipio de Garzón, Huila”.

El vehículo fue hallado en el municipio de Garzón (Huila) - crédito Porsche

A este caso se sumó una misteriosa llamada que recibió la madre de la joven desaparecida, en la cual afirmaban que la pareja había sido asesinada, descuartizada y enterrada en una fosa común en una zona de Garzón, por parte de un grupo al margen de la ley.

El sujeto, que se identificó como una víctima que había logrado escapar de los asesinos, contó detalladamente lo ocurrido con la pareja: “¡Alo, madre! Póngale cuidado. A un grupo de personas nos secuestraron, pero me soltaron. Uno de mis conocidos nos contó que la guerrilla encañonó a una pareja que tenía un carro. A otro que estaba con ellos le pegaron un tiro en la barriga, ese tenía platica”, fueron las palabras que recibió la angustiada madre.

Un sujeto de nombre 'Andrés' llamó a la madre de Ana María Caballero para darle una inquietante información - crédito Freepik

“Los manes asesinaron a las personas, las cogieron. Entre ellos un muchacho y la mujer; cuando llegaron, los encañonaron, los amarraron y luego los mataron”, complementó el hombre que se identificó como ‘Andrés’.

El caso ha resultado aún más inquietante por una llamada posterior que recibió Mariluz Varón, en la que le especifican que ella misma debe ir a una finca en Garzón (Huila) por los restos de su hija. Esto lo debe hacer sola, pues, según le dijo el misterioso sujeto, la Fiscalía no iba a llevar el caso. Ante estas afirmaciones la mujer le expresó que no podía ir, debido a que no cuenta con los recursos suficientes para viajar, sin comentarle del miedo que le provoca enfrentarse a los desconocidos:

“Señor, yo soy muy humilde y no tengo los suficientes recursos para hacer ese viaje”, dijo la mujer al sujeto que la llamó, por lo que este le habría ofrecido el viaje con todo pago.

Vargas afirmó a El Tiempo, que el caso no ha avanzado lo esperado, a pesar de que ella también ha hecho su esfuerzo para dar con el paradero de su hija: “Cuando mi hija se perdió, yo mande a imprimir unas fotos y los cuadré a los dos para salir a buscarlos a Neiva y las calles de esta ciudad. También he ido a Ibagué y he tocado muchas puertas, pero siento que el caso de mi hija no ha avanzado”.

De acuerdo con el testimonio de 'Andrés', la pareja habría sido asesinada por un grupo subversivo - crédito Infobae

Por su parte, el medio citado consultó con la Fiscalía General de la Nación para conocer la actualización del caso, quienes afirmaron que todo el material recolectado por la madre y el carro hallado, hace parte del material de investigación del caso, por lo que piden paciencia:

“Estamos trabajando en el caso, nosotros hemos estado hablando con la señora y le hemos manifestado que hay que tener paciencia, porque como Ana María y su pareja hay muchas más personas que están desaparecidas, y según la investigación todo apunta a que puede ser por esta misma red de delincuentes”, indicó el ente judicial.

Mientras avanza el caso con las autoridades judiciales, la madre de Ana María Caballero mantiene la esperanza de que su hija esté viva. Incluso consultó con una vidente que le dio la razón de su presentimiento: “Tuve la oportunidad de hablar con la vidente y ella me dijo que mi hija estaba viva y que en cualquier momento iba a llegar. Y yo le creo”, concluyó al medio mencionado.