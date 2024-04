Paola Jara recordó cómo la enamoró Jessi Uribe y aceptó que su amor nació a partir de una colaboración musical

Así fue cómo Paola Jara cautivó a Jessi Uribe - crédito @paolajarapj/Instagram

A Paola Jara el pasado amoroso de Jessi Uribe la persigue aun cuando está próxima a cumplir dos años de haberse casado con él, recordemos que la pareja lleva cuatro años de relación y llegó al altar en mayo del 2022 en el Retiro, (Antioquia), pues son muchos los que todavía mantienen los rumores de que el bumangués le fue infiel con la cantante a su anterior esposa Sandra Barrios.

No obstante, la artista del género popular aclaró esas especulaciones y de paso recordó cómo fue que el también intérprete la conquistó. “Cuando hicimos la canción Como si nada, entre él y yo no existía nada de nada”, reiteró.

Sin embargo, la también empresaria del mundo de la moda femenina deportiva reconoció que la mencionada colaboración si fue el punto de partida para que la pareja se conociera y empezarán a salir. “Sí es cierto que este tema sirvió para acercarnos y empezarnos a conocer. Desde ahí nos dimos la oportunidad de ver qué podía pasar entre nosotros”, relató.

Paola Jara afirmó que cuando colaboró con Jessi Uribe en el tema 'Como si nada' aun no había iniciado su romance

Contrario a lo algunos seguidores de ambos e incluso la exesposa de Jessi Uribe especulan, su romance inició cuando el artista y Sandra Barrios ya habían terminado. “Más allá de lo que creen y por más que lo repita, la gente sigue hablando ene mil cosas, pero lo cierto es que cuando grabamos esa canción todavía no éramos nada. No obstante, hace parte de un momento bastante especial para nuestras vidas, nuestras carreras y nuestra relación porque nos permitió encontrarnos”, comentó.

En cuanto a las cosas que enamoraron a Paola Jara del cantante bumangués, la intérprete respondió que: “A mí me enamoró mucho su sensibilidad, lo sentimental que es, las personas lo pueden ver grande y fuerte, pero es un hombre muy cariñoso, protector y detallista. Eso me cautivó porque es un ser especial no solo conmigo sino con el público, con su familia y sus hijos”, compartió.

Paola Jara y Jessi Uribe mencionó lo que la enamoró de Jessi Uribe y que la mantiene a su lado

¿Comparten la ropa?

Paola Jara visitó la cabina de la estación radial Tropicana en donde confrontó las dudas del público sobre los inicios de su relación con Jessi Uribe y detalles de su matrimonio.

Paola Jara defendió a Jessi Uribe de quienes critican su forma de vestir

Una de las mayores controversias que rodean a la pareja de artistas en las redes sociales son las constantes críticas que recibe el cantante de éxitos como Matemos las ganas, Dulce pecado y Repítela, es su estilo de vestir y lucir tanto en los escenarios como en los videos musicales, ya que generalmente se convierte en centro de memes y burlas por llevar transparencias y los pantalones ajustados, al punto que han llegado a suponer que él usa la ropa de su esposa, razón por la que Paola salió en su defensa.

“Lo molestan mucho en las redes por su estilo. Es lo que a él le gusta y tiene mucho que ver con que Jessi fue mariachi, por eso se acostumbró a llevar los pantalones apretados y no le teme a innovar en la moda, me parece que se le ven muy bien pues tiene con qué llenarlos”.

De paso Paola Jara aprovechó los micrófonos para también aclarar que su canción Mala mujer no es ninguna indirecta a la ex de Jessi Uribe. “Si la gente busca el origen de esta canción se darán cuenta de que ya existía mucho tiempo atrás y después se hizo popular, cosa que agradezco porque la hice con mucho amor y en su momento no despegó como quería, pero luego cobró otro sentido y se posicionó muy bien”, añadió.

Por último, la cantante desveló el origen de su nombre artístico el cual le ideo su padre, pues el nombre real de la cantante es Paula Andrea Zapata Jaramillo. “Mi papá un día me dijo que si yo algún día grababa una canción, a él le gustaría me llamara Paola Jara porque era más sonoro el Paola que el Paula y acortó el apellido de mi mamá”.