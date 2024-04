Isabella Santiago y Tania de ‘La casa de los famosos Colombia’ no convencieron con falso llanto para la salvación

Las sentenciadas en 'La casa de los famosos Colombia' intentaron convencer con su llanto para salvarse en la gala de eliminación y no salieron bien libradas - crédito @SrAnoniimo_/X

En la noche del domingo 14 de abril se conocerá el décimo eliminado de La casa de los famosos Colombia y como es habitual, el Jefe prepara un brunch de despedida para los sentenciados. Entre los opcionados para salir de la casa estudio resaltan los nombres de Omar Murillo, La Segura, Martha Isabel Bolaños, Karen Sevillano, Isabella Santiago y Tania Valencia, esta última sentenciada por haber revelado información del exterior.

En medio de esta reunión entre los famosos sentenciados, se presentaron varios momentos que marcaron la conversación. En primer lugar, la discusión que tuvieron Karen Sevillano, Martha Isabel Bolaños y La Segura, en la que cada una se sacó los trapitos al sol previo a una gala de eliminación en la que medirán el poder que tienen sus seguidores para salvarlas de quedar por fuera de la casa estudio.

Sin embargo, esto no fue lo único que llamó la atención de los seguidores del programa en redes sociales, que replicaron el video del “patético” momento entre Isabella Santiago y Tania Valencia. El parecer, a la actriz venezolana le falló el poder llorar frente a las cámaras, pues puso su puesto a disposición de la nueva integrante de la casa estudio y de su gran amiga Martha Isabel Bolaños, pues está cansada de lo que ocurre con otras participantes.

“Pongo mi lugar dentro de esta competencia para que te quedes, Tania, porque te lo mereces. Y tú también, Martha. Le pido a todo Colombia en este momento que ustedes se queden y sigan trabajando en eso que están sintiendo: en ese rencor, en ese remordimiento y ese conflicto interno que yo sé que todos tenemos”, dijo Isabella Santiago durante la reunión con los participantes.

El desconcierto se apoderó de Karen Sevillano y La Segura, quienes se miraron entre sí para poder comprender lo que estaba ocurriendo en ese momento. De repente, Isabella comenzó a llorar mucho más fuerte, llevando a ser consolada por Bola 8 mientras decía: “No aguanto más. Les juro que ya no aguanto más… Les juro que yo escucho cada cosa y no puedo más. Yo me quiero ir”.

Al parecer, las lágrimas conmovieron a Tania Valencia, que también rompió en llanto –sin soltar una sola lágrima– y trató de calmar a la actriz de Lala’s Spa: “No, Isa. Isa, Isa, ánclate. Mírame… O sea, si yo duro solo una semana está perfecto”.

Rápidamente, las redes sociales se llenaron de comentarios de los seguidores del formato que señalaron la mala actuación de Valencia y Santiago: “Ellas quedaron como ¿qué está pasando aquí?, ¿de qué me perdí? Fue tan random”; “qué actuación tan de bajo presupuesto”; “oiga, pero esa Tania si es más dramática, ni en la Rosa de Guadalupe se mandan esa cara de tragedia todo el tiempo”, entre otros.

Qué dijo Karen Sevillano a Martha Isabel Bolaños

Aunque la creadora de contenido dejó en claro que no tiene nada en contra de la recordada Pupuchurra, sí aseguró que siente cierta incomodidad con el discurso que profesa sobre la espiritualidad. Este para Sevillano no es más que una fachada para salir siempre airosa de los problemas en la competencia.

“Martha, yo no tengo ningún problema con vos. A mí tu presencia me da lo mismo ocho que ochenta. Me dijiste: gracias a Dios yo no soy una chismosa, ni una venenosa como vos. Yo soy una persona espiritual… He visto cómo se te ha deslizado la máscara por la cara y me ha dado vergüenza ajena. A mí en realidad no me importa si vos sos espiritual, si te crees santera, la madre Teresa de Calcuta, o el Papa Francisco Bergoglio. ¿Cómo es posible que una señora ande diciéndome por la vida, chismosa, venenosa y ella por detrás esté haciendo lo mismo? No tiene sentido la vida tuya”, manifestó Karen a Martha.