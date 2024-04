Cantante de música popular se alejó de los escenarios por grave enfermedad: comenzó con un dolor de cabeza

Daniel Merak es un prometedor cantante de música popular - crédito Daniel Merak / Instagram

En el momento más alto de su carrera, el cantante de música popular Daniel Merak, experimentó una situación de salud que por poco acaba con su vida.

Dándose a conocer en la escena de la música popular, Merak ya había logrado colaboraciones con artistas de renombre como Pipe Bueno y Jhon Alex Castaño; sin embargo, la vida le puso un freno de alerta que inició con un dolor de cabeza.

Merak reveló que los primeros síntomas de su condición fue un intenso dolor de cabeza y visión borrosa, lo que inicialmente le llevó a buscar atención médica de emergencia. A pesar de los intentos iniciales por automedicarse, su estado no mejoró.

Daniel Merak presentó un fuerte dolor de cabeza y decidió automedicarse - crédito Daniel Merak / Instagram

El artista de 24 años fue diagnosticado con una trombosis de senos venosos, los síntomas que presentó fue una alarma que le indicó que algo no marchaba bien en su salud y le permitió actuar a tiempo:

“Llegué con un dolor de cabeza que nunca había tenido. Me tomé una pastilla para el dolor de cabeza. Fui para urgencias y cuando iba en el camino se ponía más borrosa la vista. En un momento me tocó parar porque ya estaba vomitando y ahí sí me preocupé del todo (...)”, expresó el artista, en entrevista con La Red de Caracol Televisión.

Sin embargo, Merak no recibió la atención necesaria, pues le mandaron medicina y lo mandaron para la casa con una orden para realizarse un tac cerebral.

Pese a que se tomó la medicina que le enviaron, Merak no sintió mejoría, por lo que regresó a la clínica y recibió un parte médico desalentador: “Me fui para mi casa pero estaba exactamente igual y yo dije ‘esto no es normal’. Cuando la doctora llegó me dijo “Te encontramos una trombosis de senos venosos”. Fueron días de mucho estrés”, complementó al medio mencionado.

Daniel Merak se dedicó a cuidar su salud para regresar a los escenario - crédito Daniel Merak / Instagram

Durante este periodo de recuperación, Merak tiene la intención de enfocarse completamente en su salud para asegurar su vuelta a la música con la misma energía y dedicación que le ha caracterizado hasta ahora.

La colaboración con Pipe Bueno significaba un salto significativo para Merak, consolidando su posición dentro de la industria musical y expandiendo su audiencia. No obstante, esta lamentable situación pone en pausa esos planes de crecimiento. El artista, no obstante, se muestra positivo frente a su diagnóstico y el tratamiento subsiguiente, expresando su esperanza en una completa recuperación que le permita regresar al escenario y continuar con su pasión por la música.

¿Qué es una trombosis de senos venosos cerebrales?

De acuerdo con lo indicado por la Sociedad Española de neurología, una trombosis de senos venosos cerebrales afecta a personas de todos los rangos de edad, aunque muestra una prevalencia ligeramente superior en mujeres y pacientes jóvenes.

Factores de riesgo asociados incluyen el uso de anticonceptivos orales, embarazo y terapias hormonales, subraya la Sociedad Española de Neurología. El diagnóstico preciso se logra mediante TAC y Resonancia Magnética.

“El síntoma más frecuente de la trombosis de senos venosos cerebrales es la cefalea, un síntoma que está presente en nueve de cada diez personas que padecen trombosis de senos venosos cerebrales. Pero además, en la gran mayoría de los pacientes, este dolor de cabeza va a acompañado de otros síntomas similares a los de un ictus (como déficits focales, pérdida de fuerza o sensibilidad mantenida, alteración de la marcha o alteración del lenguaje o habla, episodios confusionales, pérdida de visión,…) que ayuda a diferenciar esta cefalea de un dolor de cabeza convencional. También puede ir acompañado de otros síntomas como vómitos, crisis epilépticas, o rigidez cervical”, explicó el Doctor José Miguel Láinez, Presidente de la Sociedad Española de Neurología.

El dolor de cabeza y la visión borrosa son síntomas de una trombosis de senos venosos - crédito Shutterstock

Asimismo, el doctor complementó que esta enfermedad, si se detecta a tiempo, puede tener un pronóstico favorable: “Generalmente y, sobre todo si se trata a tiempo, los pacientes que padecen trombosis de senos venosos cerebrales tienen un pronóstico favorable. Solo en los casos graves en los que se demore el tratamiento, puede generar discapacidad o tener un desenlace fatal. Además, en los últimos años, gracias también en parte a que la mayoría de los casos de trombosis de senos venosos cerebrales llegan a los hospitales a través del Código Ictus, la rapidez en la atención de estos pacientes es cada vez más rápida y el pronóstico de esta enfermedad cada vez es más favorable”.

Es importante recordar que ante la presencia de estos síntomas, se debe consultar con un profesional de salud de confianza.