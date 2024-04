Zion Hwang, cantante de música popular amigo de Yeferson Cossio, fue víctima de robo en TransMilenio: así lo atracaron

Yeferson Cossio y Zion Hwang son amigos desde hace varios años - crédito Cortesía Prensa Yeferson Cossio

La inseguridad en Bogotá sigue siendo uno de los grandes flagelos en las diferentes localidades de la ciudad. Sin importar del estrato o de la zona, cientos de ciudadanos han sido víctimas de robos, algunos a mano armada, pero otros bajo otras modalidades. De hecho, algunas celebridades han padecido.

Uno de los que pasó por una situación adversa recientemente fue Zion Hwang, cantante de música popular de origen coreano, pero que vive en Colombia desde hace algún tiempo. El intérprete, más allá de su música, se hizo conocido entre la comunidad digital del país por su cercanía con Yeferson Cossio.

“En TransMilenio me han robado dos veces. Me compré un iPhone nuevo, iba escuchando música y llegué a la estación de Las Aguas; apenas se abrió la puerta, se apagó la música, miré abajo y solo pude ver el cable colgado”, comenzó diciendo.

Esta no es la primera vez que ha sufrido por esos temas en Colombia, sino que en Cartagena intentaron estafarlo.

No obstante, dice que no se arrepiente en ningún momento de haber dejado Asia para venir al territorio colombiano. “¿Qué tiene Colombia que no tiene Corea?”, le preguntó una periodista de Caracol, a lo que él respondió que “las personas, son muy chéveres, muy amables y saben cómo tratar la gente. Increíble. También hay muchos lugares bonitos, no tenemos que salir de Colombia porque ustedes van a Europa, que edificio alto, naturaleza... En Colombia hay todo”.

Por otro lado, habló acerca de sus inicios en los ritmos locales, como el despecho, diciendo en Semana que “me interesé por componer canciones para aprender más rápido el español y así fue como terminé cantando. Grabé varios temas en el género urbano que se hicieron famosos. Pero luego me di cuenta de que la música popular tenía más sentimiento y me identifiqué con la forma en la que Jessi Uribe interpreta sus temas, así que inicié cantando sus canciones ya la gente le gustaba”.

¿Quién es Zion Hwang?

Zion Hwang es un cantante de música popular coreano que ha encontrado un segundo hogar en Colombia, donde ha logrado cautivar a una amplia audiencia con su talento y carisma. Nacido en Corea del Sur, Zion decidió explorar nuevos horizontes y llevó su pasión por la música a Colombia, un país conocido por su diversidad cultural y musical.

Su estilo único fusiona ritmos tradicionales coreanos con elementos de la música popular colombiana, creando un sonido distintivo que ha resonado tanto con coreanos como con colombianos. Desde su llegada a Colombia, Zion ha trabajado arduamente para perfeccionar su arte, colaborando con artistas locales y sumergiéndose en la rica herencia musical del país.

Zion ha lanzado varios sencillos y álbumes que destacan por su innovación y calidad artística. Su música no solo abraza su herencia coreana, sino que también celebra la cultura colombiana, sirviendo como un puente entre ambas tradiciones. Esta mezcla cultural ha permitido a Zion ocupar un nicho único en la industria musical, ganándose el respeto y la admiración de una audiencia diversa.

Además de su carrera musical, Zion se ha involucrado en proyectos que promueven la integración cultural y el entendimiento mutuo entre Corea del Sur y Colombia. Sus esfuerzos incluyen talleres de música, conciertos y colaboraciones con organizaciones culturales en ambos países.

La relación de Zion con Yeferson Cossio y otros influencers colombianos ha resultado en diversas colaboraciones que van más allá de la música, incluyendo proyectos en redes sociales y eventos que promueven la integración cultural. Estas colaboraciones han ayudado a Zion a integrarse aún más en la cultura colombiana, a la vez que proporcionan una plataforma para compartir y celebrar su propia herencia coreana.