Encontraron dos nuevos explosivos en la vía Panamericana, en Cauca: fueron detonados de manera controlada

Los artefactos fueron encontrados en el sector de Mandiva, jurisdicción de Santander de Quilichao (Cauca) - crédito Colprensa

En el sector de Mandiva, jurisdicción de Santander de Quilichao (Cauca), sobre la vía Panamericana, las autoridades encontraron dos nuevos explosivos. El hallazgo surgió horas después de que se registrara un atentado en la misma vía, sobre las 4:50 a. m. del sábado 13 de abril. Debido a la emergencia, la fuerza púbica hizo presencia en la zona para encontrar más artefactos.

Según reportó Noticias Caracol, los explosivos fueron detonados de manera controlada por uniformados de las Fuerzas Militares. Por ahora, la vía Panamericana registra un tráfico lento a causa del atentado, que destruyó parte del corredor, en el sentido Popayán-Cali.

Estas acciones violentas y la instalación de artefactos explosivos se presentan en un contexto de tensión entre las disidencias de las Farc y el Gobierno nacional, pues el grupo armado residual amenazó con atacar a los integrantes de la fuerza pública en diferentes departamentos.

“Les pedimos a los ciudadanos en territorio nacional que no estén cerca de patrullas militares, batallones, estaciones de policía o cualquier otra unidad armada del gobierno, no dormir en estos sitios, no subirse a transportes militares y si les piden que los lleven en su vehículo es mejor que les entreguen las llaves y lo reclamen después, no estar a menos de 500 metros de estas instalaciones o convoyes militares, no transitar por campamentos guerrilleros abandonados, lo que menos queremos es que en esta guerra fratricida que nos han impuesto caigan civiles”, señalaron las disidencias en un comunicado.

