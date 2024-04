Daniela Álvarez reveló las dificultades que enfrenta al hospedarse en hoteles con su prótesis

Daniela Álvarez compartió las dificultades al viajar con prótesis -crédito @danielaalvareztv/Instagram

La exreina de belleza barranquillera e influencer Daniela Álvarez continúa demostrando su resiliencia y capacidad de superación ante las adversidades presentadas por su condición física. A casi cuatro años de haber enfrentado la amputación de su pierna izquierda, Álvarez sigue desafiando obstáculos, esta vez compartió las complicaciones y experiencias durante sus viajes y la vida cotidiana, destacando la falta de adaptaciones para personas con discapacidades.

Durante un reciente viaje a Londres por compromisos laborales, Daniela Álvarez vivió situaciones que reflejaron las dificultades adicionales a las que se enfrenta una persona con prótesis. En particular, resaltó la complicación de encontrar alojamientos adecuadamente equipados para sus necesidades, como habitaciones adaptadas con barandas en la ducha, esenciales para su seguridad personal al no poder utilizar su prótesis eléctrica en condiciones húmedas. “Necesito un baño con barandas para poder bañarme”, mencionó, señalando los retos al tratar de mantener su equilibrio en estos entornos.

La empresaria e influencer colombiana expuso los problemas de accesibilidad enfrentados en los hoteles -crédito @danielaalvareztv/Instagram

Además de los desafíos encontrados en la búsqueda de un hotel handicap, Álvarez compartió cómo la tecnología también juega un papel crucial y a veces limitante en su movilidad diaria. Las habitaciones handicap, diseñadas para satisfacer las necesidades de personas con diversas discapacidades, estas habitaciones no solo deben proveer la accesibilidad espacial necesaria sino también contar con accesorios adecuados que aseguren la autonomía y seguridad de sus usuarios.

La dependencia de la energía para su prótesis y vehículo personal incrementa los niveles de planificación y preocupación en situaciones tan comunes como viajar. “No solamente fue un dilema para mí encontrar un hotel con cuarto handicap, el cuento se pone mejor porque aparte como soy toda electrónica, se le acaba toda la energía a mi pierna y se le acaba la energía a mi carrito (...) tenía que cargar mi carrito y la gente en Londres es súper estricta con el tiempo y yo estaba que me volvía loca”, explicó.

Daniela Álvarez encontró desafíos durante su viaje a Londres -crédito @danielaalvareztv/Instagram

La visita a Ottobock, fabricante de su prótesis, subraya otra faceta de su realidad; el constante mantenimiento requerido especialmente después de actividades tan simples como un día en la playa. El impacto de la arena y el agua en su prótesis no solo incomoda, sino que demanda atención profesional periódica para asegurar su funcionamiento óptimo. “Cuando me meto a la playa y salgo [el pie prostético] queda lleno de tierra, mojado y siempre vengo aquí para que me auxilien literalmente”, compartió, destacando su determinación por no dejar que estos obstáculos le impidan disfrutar de las actividades que ama. “¿Qué hago si me encanta el mar? Me seguirá pasando”, agregó la barranquillera.

Su historia se convierte en un testimonio de motivación e inspiración para muchos, al enfatizar la importancia de mantener una actitud positiva frente a las adversidades. “Siempre tener la mejor actitud”, añadió como moraleja a sus seguidores.

Daniela Álvarez enfrenta dificultades con su prótesis con el mar -crédito @daniellaalvareztv/Instagram

La colombiana ha intentado mostrar una actitud positiva ante las adversidades, tanto así que se motiva cada día pesé a su discapacidad: “El autoestima es algo que debe trabajarse todos los días […] es reforzarte en positivo, es tener pensamientos que todo el tiempo te estén diciendo lo que sí es bueno”, expresó la presentadora en una entrevista en el programa Desnúdate con Eva de la periodista española Eva Rey.

La modelo y presentadora que perdió su pierna izquierda debido a complicaciones médicas que surgieron después de una isquemia, demostró que lo que le sucedió no fue motivo de desánimo en su vida: “Yo me empecé a mirar en el espejo y me preguntaba ‘¿Dios mío, será que era realmente soy yo? ¿En qué momento perdí mi pierna?’ Y me empezaba a mirar, me miraba tanto que al final decía ‘oye, pero igual me veo bonita’”, indicó la exreina en el programa.

