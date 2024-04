Cristina Hurtado ¿se arrepintió de estar en ‘La casa de los famosos’?: “Nunca me había tocado así”

Cristina Hurtado reveló detalles de su trabajo en 'La casa de los famosos' - crédito @crisshurtado/Instagram

La casa de los famosos Colombia ha dado de qué hablar, principalmente, por las actitudes de los participantes. A través de romances, peleas o profundas amistades, han protagonizado escándalos que rápidamente se han viralizado por medio de las redes sociales. La aventura entre Nataly Umaña y Miguel Melfi o las diferencias de Karen Sevillano con Omar Murillo son solo algunos ejemplos.

No obstante, no son solamente los concursantes que están dentro del recinto, siendo grabados 24/7, los que han hecho eco, sino que lo mismo ha ocurrido con sus presentadoras, que desde el comienzo se volvieron protagonistas en las conversaciones de los televidentes que siguen el show.

En los primeros capítulos, un tema recurrente eran los errores técnicos que había en el formato, de los cuales las anfitrionas casi siempre acababan siendo víctimas, en especial Carla Giraldo, que está debutando en ese rol justamente con esta producción.

Cristina Giraldo ha asegurado que Carla Giraldo es su antítesis y son personalidades diferentes que hace que se lleven bien en la presentación - crédito @lacasadelosfamososcolombia1/Instagram

Después, rumores comenzaron a surgir acerca de la relación entre ambas, algunos señalando que no se caían bien entre sí. “Yo no tenía ninguna expectativa frente a ella, como trato de no hacerlo con ninguna persona. No me gusta prejuzgar, así que todo lo que comentarán al respecto suyo o todos los hechos y las noticias que han rodeado su carrera, nunca me previnieron. Carla es Carla y yo soy yo. Pienso que es perfectamente normal que así sea. Todos tenemos el derecho de escoger el tipo de personas con quienes queremos rodearnos”, indicó Cristina Hurtado en entrevista con Aló.

No obstante, en Buen día, Colombia, Hurtado añadió que “nosotras ni siquiera nos vemos durante el día. Ni siquiera cuando llegamos a arreglarnos. Nosotras nos encontramos en el estudio y ella está como en su parte y yo estoy en el lado de acá. Somos concentradas con el libreto”.

Asimismo, la antioqueña se ha referido a otros asuntos a los que le ha costado adaptarse en cuanto al programa, por lo que recientemente surgió la duda de si se encontraba arrepentida de haber aceptado la oportunidad de conducir tal proyecto.

“No es que me haya arrepentido, es que el tema del horario es wow. O sea, yo nunca había estado en un proyecto que me tocara de domingo a domingo y esto de verdad es que es duro, porque a veces tú quieres como un día de ocio y un día para tu familia. Eso me ha dado duro, pero que me queje un día, que yo diga me quiero ir. No puedo más, no”, expresó Cristina en el magacín matutino.

Aunque televidentes aseguraron que Carla Giraldo y Cristina Hurtado no tendrían buena relación en 'La casa de los famosos Colombia', ellas lo han desmentido - crédito cortesía Canal RCN

¿Quién es Cristina Hurtado?

Cristina Hurtado es una reconocida presentadora y modelo colombiana, cuya carrera en el entretenimiento comenzó a despuntar tras su participación en el reality show Protagonistas de Novela en el año 2003. Desde entonces, Hurtado ha sabido labrar un camino firme en la televisión colombiana, convirtiéndose en una de las caras más reconocibles del medio. Su trabajo como presentadora ha sido ampliamente apreciado, contribuyendo a programas de alta audiencia en importantes canales nacionales.

Además de su labor en la pantalla chica, Cristina Hurtado ha incursionado en el mundo del modelaje, donde también ha cosechado éxitos, apareciendo en diversas campañas publicitarias y portadas de revistas. Su estilo y elegancia la han convertido en un referente de la moda en Colombia.

Cristina se ha destacado igualmente por su presencia en redes sociales, donde comparte aspectos de su vida profesional y personal con millones de seguidores, mostrando su faceta como madre y empresaria. En esta última, ha lanzado su propia línea de productos, demostrando su capacidad para diversificar sus talentos más allá de las cámaras.

Cristina Hurtado inició su carrera en la televisión después del programa ‘Protagonistas de nuestra tele’ - crédito @crisshurtado/Instagram

La presentadora no solo ha sabido mantenerse vigente en un medio caracterizado por su constante cambio, sino que también ha utilizado su plataforma para apoyar causas sociales y ambientales, mostrando un compromiso con temas de relevancia para la sociedad colombiana.