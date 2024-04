Aida Merlano dio detalles de su regreso a Colombia y la vieron sin ropa con una “amiga especial” en Italia antes de volver

Aida Merlano y Alex Mucci se reencontraron en Roma, Italia - crédito YouTube

Aida Merlano ha sido tema de conversación en los medios de comunicación, las redes sociales y a través de otros canales, debido al proceso legal que se lleva a cabo en su contra por la presunta complicidad de la barranquillera en la fuga de su madre, la excongresista que tiene su mismo nombre.

“Aquí el punto está en que me quieren meter 13 años presa porque yo instrumentalicé a un menor [su hermano], el menor es hijo de mi mamá [...] En su teoría del caso hay demasiadas objeciones posibles, y aun así, él (el juez) dice que más allá de toda duda yo sí soy culpable”, comentó en su momento la creadora de contenido digital en su perfil de Instagram.

Por otro lado, la polémica alrededor de la influenciadora ha aumentado considerablemente porque hace algunos días decidió irse del país. Por medio de historias, se supo que iba de camino a Europa, donde ha pasado las últimas semanas, específicamente en París, Francia, donde hizo un retiro espiritual.

Aida Merlano y Alex Mucci se vieron antes del regreso de la influencer a Colombia - crédito @aidavictoriam/Instagram

“Ayer terminó mi retiro. Ya la otra semana me regreso a Colombia [emoji de la bandera], así que hice una pequeña parada (en Roma)”, escribió en la descripción de un clip mientras en el video aparecía nuevamente muy cercana junto a su amiga, la también influencer, la italiana Alex Mucci, a quien estuvo a punto de darse un beso.

Poco después, subió un hilo de varias fotografías, en las que posó desnuda junto a su “amiga especial”, a la que le dijo que “I love Rome because of you (amo Roma por ti)”.

Acerca de su salida del país, explicó que “no tengo orden de captura en mi contra, y tampoco tengo ninguna restricción para salir del país. No voy a poner mi vida en pausa por una situación en la que la única certeza que tengo es que se me escapa de mis manos”.

Alex Mucci y Aida Merlano subieron candente estudio fotográfico recientemente - crédito @aidavictoriam/Instagram

¿En qué va el caso de Aida Merlano?

Hasta el momento, se tiene una sentencia en contra de la joven atlanticense, pero ella se mantiene en defender su inocencia. “No lo digo yo, son muchos profesionales de la rama judicial que me han apoyado sin pedirlo porque saben que soy víctima de persecución política”, expresó en su momento.

Además, habló a sus críticos, diciendo que “es claro que todo mundo tiene derecho a opinar, pero lanzar juicios sin pruebas no es justificable. A mí me pueden tirar duro en cuanto a mi situación sentimental, es la única forma en la que me pueden encontrar un quiebre, de resto los invito a que investiguen. Yo misma le digo a la Fiscalía que indague sobre mis cuentas y empresas porque cada cosa que me pongo la tengo declarada”.

Aida Merlano estaría en problemas con la ley - crédito @aidavictoriam/Instagram

Por otro lado, defendió su capital económico. “Ahora salieron a decir que yo aproveché de los bienes de mi mamá. Primero, cuando a ella la meten en la cárcel, yo apenas tenía 18 años y estaba en la universidad estudiando derecho, deben saber que en ese momento mi madre perdió todo lo que había trabajo hasta ese entonces ya que su patrimonio pasó a ser del estado”, expresó.

El abogado Iván Cancino, por su parte, aclaró a Infobae Colombia que “ella tiene una protección constitucional de no declarar contra su madre, así que, así supiera del plan de fuga, no tenía por qué anunciarlo ni denunciarlo. No se ve una participación activa de ella en absolutamente nada”.

Finalmente, el magistrado Fabio David Bernal Suárez, asignado al fallo en contra de Merlano, destacó su papel fue crucial en la fuga de su madre, señalando que para los “cómplices de esa conducta (el tratamiento) es el mismo, porque lo relevante es el uso de los menores en cualquier intervención en fase ejecutiva, como las asume el Código Penal. Esto es: autores, cómplices e intervinientes. La norma estipula que el que use a un menor de 18 años para cometer delitos incurrirá por este solo hecho en prisión de 10 a 20 años”.