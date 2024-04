Cintia Cossio denunció que no le llegó el pedido que hizo por mensajería: “Rappi me dejó sin comida”

La influencer compartió desagradable experiencia al ser víctima de un robo a través de una aplicación de domicilios- crédito @soycintiacossio/Instagram

La influencer Cintia Cossio, que tiene más de siete millones de seguidores en Instagram, compartió una experiencia negativa relacionada con un robo de comida a través de una aplicación de domicilios.

El incidente ocurrió cuando la empresaria, que reside en Medellín, esperaba el envío de un pedido con alimentos específicos para su dieta. Tras varias horas de espera, el domiciliario encargado de su pedido no respondió y, asegura Cossio, la dejó sin comida. “¿Pueden creer que el Rappi se me robó la comida?,” expresó la influencer.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Cintia Cossio reveló que la robaron a través de una app -crédito @soycintiacossio/Instagram

“Pillen pues, pedí un Rappi, favor para que me trajera desde mi casa las cocas con mis respectivas dietas ya que iba a estar todo el día por fuera y no me gusta comer en la calle cuando estoy enfocada en mi dieta ¡parce! Ya eran las 12:00 p.m. y yo en ayunas, con mera hambre, esperándolo desde las 9:00 a.m. Se desapareció con mi dieta,” relató Cossio sobre cómo realizó la gestión confiando en la seguridad y eficiencia de la app.

No es primera vez que la aplicación Rappi esta en vuelta en un robo, puesto que recientemente dos influencers conocidos por compartir su vida en pareja a través de TikTok, Angelina y Nicolás, denunciaron haber sido víctimas de un hurto después de realizar un pedido de aproximadamente 400.000 pesos a través de la aplicación.

Cintia Cossio reveló que robaron su comida mediante la aplicación de domicilio Rappi -crédito Carlos Ortega/EFE

“Rappi nos robó y por eso decidimos hacer un TikTok de deshago y, pues sí, es culpa de uno por dar el código antes de tiempo, pero no está bien que el culpable termine siempre siendo la víctima”, indicaron la pareja de creadores de contenido.

Según relataron los influencers, su experiencia negativa no solo involucró la pérdida de gran parte de su compra sino también la falta de asistencia adecuada por parte del servicio al cliente de Rappi, una problemática que decidieron exponer públicamente a través de un video en TikTok, el cual ha alcanzado cerca de 300.000 visualizaciones.

En portería les dejaron dos gaseosas y un ponqué - crédito @angelinaraujo / TikTok

Angelina y Nicolás explicaron que, al encontrarse fuera de su domicilio al momento de la entrega, proporcionaron el código de seguridad al repartido, este código es una medida de seguridad implementada por Rappi para confirmar las entregas, especialmente en pedidos de alto valor. Sin embargo, al regresar a casa, descubrieron que su pedido, valorado en cerca de 400.000 pesos, había sido reducido únicamente a dos gaseosas y un chocoramo, un snack local.

“Estábamos fuera de la casa el portero nos llamó y nos dijo que había llegado el pedido, entonces le dimos el código al rappitendero y al volver nos encontramos que, de un mercado grande, de 400 mil pesos, nos habían dejado dos gaseosas y un chocoramo”, expuso la pareja, destacando su frustración por la falta de un servicio al cliente eficaz, especialmente al haber contratado Rappi Prime, un servicio que promete atención personalizada.

Pareja denunció robó en Rappi -crédito Edgard Garrido/Reuters

La pareja finalmente fue contactada por Rappi tras hacer público su caso en redes sociales. En conversaciones con la empresa, expresaron su decepción sobre cómo se gestionó su situación inicialmente y discutieron las medidas que Rappi se comprometió a tomar para prevenir incidentes similares en el futuro. Como resultado, se informó que la repartidora involucrada había sido retirada de la plataforma como parte de las acciones para combatir el fraude y mejorar la seguridad en los procesos de entrega.

“Rappi nos contactó por la queja que pusimos un día antes y pudimos expresarle nuestro descontento. Queríamos hablar con una persona y no con una asistente, porque el asistente está en modo automático (...) sentimos que nos escucharon, nos contaron las medidas que están tomándose al respecto, cómo quieren mejorar ese proceso y a la Rappi tendera la sacaron, porque ajá ”, expresó los creadores de contenido.