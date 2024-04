Quién ganó MasterChef 2023 y qué hace en la actualidad

Quién ganó la última temporada de MasterChef -crédito Colprensa

Masterchef, el programa adaptado para que celebridades compitan entre sí mostrando sus habilidades culinarias, regresa a las pantallas con su sexta temporada.

La nueva edición del reality, que ya está en proceso de grabación, tendrán 22 famosos entre actores, cantantes, deportistas, comediantes y otras figuras de la industria del entretenimiento, quienes, a pesar de no ser chefs profesionales, demostrarán su pasión por la cocina.

Con el anunció del próximo estreno del programa, que reemplaza La casa de los famosos, los televidentes recordaron los mejores momentos de MasterChef 2023 y uno de ellos fue la gran final que estuvo disputada por Adrián Parada, Daniela Tapia, Carolina Acevedo y Nela González.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Adrián Parada, Carolina Acevedo, Daniela Tapia y Nela González fueron los finalistas de MasterChef 2023 - crédito cortesía Canal RCN

Los concursantes de la quinta temporada se enfrentaron una serie de pruebas, incluidas las pruebas de eliminación, pruebas de equipo y retos bajo presión, todo esto bajo la supervisión y evaluación del panel de jueces conformado por los chefs Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Christopher Carpentier, este último se despidió del programa y para la sexta temporada lo remplazará la chef mexicana Adria Marina.

Después de los jurados evaluaron a las celebridades en la gran final basándose en criterios como el sabor, la presentación y la técnica de los platos preparados, la ganadora de Masterchef 2023 fue la actriz Carolina Acevedo.

Carolina Acevedo fue la ganadora de MasterChef 2023 - crédito cortesía Canal RCN

“Sólo tengo palabras de gratitud para cada uno de mis compañeros en la cocina, lo qué pasó en la cocina de Masterchef, se queda en la cocina de Master chef, GRACIAS a TODOS!!! A las personas detrás de cámaras, a los watchers, a vestuario, maquillaje, gastro, cámaras, chefs, equipo técnico, Produccion, arte, dirección, escenografía, enemiguito, a todos y cada uno de ustedes GRACIAS!!! Me llevo esta experiencia y a ustedes en mi corazón para siempre!”, expresó la actriz a través de sus redes sociales.

¿Qué hizo Carolina Acevedo con el premio millonario de ‘MasterChef’?

La actriz de Bogotá Carolina Acevedo, tras su triunfo en la quinta temporada de MasterChef Celebrity, anunció que no abrirá su propio restaurante, sino que iniciaría en un nuevo proyecto televisivo junto a su pareja. La propuesta se centrará en viajes, con el objetivo de destacar la cultura local, ingredientes y productos de cada región visitada.

Carolina Acevedo y Lucas Jaramillo harán un proyecto juntos - @acevedocarolina/Instagram

“Empezaré un nuevo formato audiovisual junto a mi pareja, seremos los dos viajando por el mundo (...) No montaré un restaurante. A menos que Nicolás de Zubiria o Jorge Rausch me inviten a algún restaurante o emprendimiento ahí si les copio y me les uno”, reveló Acevedo para Infobae Colombia.

Asimismo, la ganadora de $200 millones en el programa culinario mostró que se había comprado una lujosa camioneta marca Frontier Euro Plantinum, modelo 2024, de color gris, evaluada en $184.990.000

La actriz ganadora de la quinta temporada de MasterChef Celebrity se habría comprado un lujoso carro con el premio de la competencia de gastronomía - crédito @acevedocarolina / Instagram.

¿A qué se dedica en la actualidad Carolina Acevedo?

Después de la victoria de Carolina Acevedo en MasterChef 2023, la bogotana se participó en un proyecto para el programa Sábados Felices junto el escritor y youtuber Daniel Samper. En el programa Generación H, estrenado el 17 de febrero de 2024, Samper y Acevedo fueron los encargados des escoger al pequeño merecedor de una beca escolar por un año y, además, que se unió al elenco principal de Sábados Felices.

En la primera edición del programa, el ganador fue Jerónimo Zabala, conocido como Nospi. “Tener la oportunidad de ver que niños tan chiquitos estén haciendo reír, es una experiencia nueva para mí (...) estos niños tan chiquitos están tan llenos de talentos, con tantas ganas de comerse el mundo, que es divino”, expresó acerca de su experiencia.

Carolina Acevedo y Daniel Samper Ospina participaron en el programa Generación H - crédito Caracol Televisión

Asimismo, la actriz reveló a Infobae Colombia que dará inició a su propio programa Wild Kitchen junto a su pareja Lucas Jaramillo: “La idea lo que queremos nosotros con Wild Kitchen, es viajar por el mundo, usar la primera temporada para recorrer Colombia desde la nieve, hasta la arena, hasta el desierto y ya de aquí en adelante la idea es que luego podamos estar por Latinoamérica y después más allá”.

Además, la bogotana continuará con sus proyectos en el teatro: “Arranco teatro en julio, en el Fanny Mickey, así que pues haciendo todo un poquito, pero esto de los viajes no tiene felizmente emocionada porque es una delicia, a mí me encanta viajar”.