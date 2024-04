Javier Hernández Bonnet anticipó su retiro, el reconocido comentarista deportivo sorprendió con sus declaraciones

Javier Hernández Bonnet entre risas da indicios de su retiro de los medios - crédito Armando Plata/Facebook

Durante la emisión del programa Blog Deportivo en la emisora Blu Radio, Javier Hernández Bonnet, destacado comentarista deportivo y referente del periodismo en Colombia, insinuó en tono jocoso que su retiro podría estar próximo.

Con una risa incluida, Hernández Bonnet soltó la frase: “Me voy dentro de poquito”, desatando una ola de especulaciones sobre el futuro de su carrera profesional.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

A sus 69 años, el caldense radicado en Bogotá ha dejado a lo largo de los años una huella en el periodismo deportivo colombiano, liderando las transmisiones de los partidos de la selección Colombia en mundiales, Copas América y eliminatorias mundialistas.

Además de su trabajo como comentarista, Hernández Bonnet se ha destacado como presentador de noticias en radio y televisión, convirtiéndose en un referente para varias generaciones de aficionados al fútbol en el país.

Javier Hernández Bonnet se ha convertido en un referente en el periodismo deportivo del país - crédito ricardohenaocalderon/Instagram

Las palabras del reconocido periodista causaron incertidumbre entre sus seguidores y colegas, quienes se preguntan si realmente está considerando poner fin a su exitosa carrera. Sin embargo, hasta el momento no se han dado más detalles sobre sus planes futuros.

Este tema surgió después de que Hernández mencionara el regreso a la actividad del experimentado Enrique Macaya Márquez, quien a sus 89 años volvió a comentar fútbol en Argentina tras seis años de ausencia. Con admiración, Hernández destacó este hecho y luego, en tono jocoso, hizo referencia a su propia situación.

“Con esto no estoy queriendo decir que me tienen que aguantar hasta los 89 años”, bromeó Hernández antes de soltar la perla: “Me voy dentro de poquito, no se preocupen que me voy dentro de poquito”.

Javier Hernández Bonnet habló de su posible retiro de los medios de comunicación - crédito Facebook

La declaración, recibida con risas tanto por parte del comentarista como de sus compañeros de mesa, dejó a todos los presentes preguntándose si Hernández estaba hablando en serio sobre su retiro o si simplemente se trató de un chascarrillo.

A sus 69 años, Hernández ha sido un pilar en el periodismo deportivo colombiano, liderando la cobertura de importantes eventos futbolísticos y dejando una huella imborrable en la industria. Sin embargo, su comentario sugiere que podría estar considerando dar un paso al costado en un futuro cercano.

Por ahora, solo queda esperar para ver si esta declaración espontánea se traduce en un retiro efectivo o si Hernández continuará deleitando a los aficionados con su pasión por el deporte durante más tiempo.

Por qué le dicen Refisal a Javier Hernández Bonnet: Él mismo lo explicó

Javier Hernández Bonnet entró al juego de las redes desde X en donde su meme más famosos es de nuevo viral- crédito redes sociales

Javier Hernández Bonnet, reconocido comentarista principal del Gol Caracol en los juegos de la selección Colombia, fue objeto de un peculiar apodo: “Refisal”. Este mote, que parece haber surgido en tono jocoso, ha generado curiosidad entre los seguidores del periodista deportivo.

En una entrevista con el medio KienyKe, Hernández Bonnet abordó el tema y explicó los motivos que cree llevaron a que le pusieran ese remoquete. Según él, la fama que rodea al apodo Refisal se relaciona con una supuesta “maldición” que parece caer sobre la selección Colombia cada vez que elogia al equipo o pronostica un partido favorable.

Sin embargo, Hernández Bonnet aclaró que no maneja redes sociales y desestimó cualquier información que circule bajo su nombre en estas plataformas. “Yo no manejo redes. No me gusta el tema de las redes y lo hago desde la simpleza de que si yo tengo el privilegio de tomar un micrófono y una cámara del Canal Caracol para que en un partido escuchen o vean lo que hago, más de 10 millones de personas, no veo necesario lo otro porque termina siendo un desgaste”, afirmó el comentarista.

El origen del apodo Refisal, según Hernández Bonnet, se encuentra en las enemistades surgidas a raíz de sus críticas hacia ciertos aspectos que considera poco transparentes o ilegales. “Uno conoce el origen y tiene que ver con enemistades que se van dando dentro del proceso que uno maneja de juzgamiento y crítica”, señaló.

A pesar de las críticas y los apodos, Hernández Bonnet asegura que nunca ha recibido presiones de Caracol para modificar su opinión. “A mí nunca me han llamado de Caracol a decirme ‘cállese, no diga esto’, para nada”, afirmó.

Curiosamente, el comentarista reveló que, durante el periodo en que más le llamaron “Refisal” en redes sociales, también fue cuando más ganancias obtuvo, gracias a su asociación con productos patrocinadores durante los juegos de la selección. Esto demuestra que, incluso ante las críticas, Hernández Bonnet ha sabido capitalizar su fama y mantenerse firme en su posición como uno de los referentes del periodismo deportivo en Colombia.