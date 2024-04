Creg posesionó tres nuevos expertos comisionados: se esperan avances en la regulación de tarifas de energía

Antonio Jiménez, Orlando Velandia y Manuel Peña completan el quórum decisorio para abarcar temas referentes al fenómeno de El Niño y las tarifas de energía - crédito @comisioncreg/X

La Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) informó a través de un comunicado la elección oficial de tres expertos comisionados en encargo que completan el quórum decisorio para poder implementar acciones que ayuden a enfrentar problemas coyunturales del país. Entre otras cosas, se espera que con la nueva comisión de expertos se pueda atender situaciones relacionadas con el fenómeno de El Niño.

Los profesionales seleccionados son el ingeniero electricista Manuel Peña Suárez; el presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Orlando Velandia Sepúlveda; y el ingeniero eléctrico Antonio Jiménez, que serán clave para evaluar la situación de suministro de energía en Colombia. Pues, se han prendido las alarmas por un posible desabastecimiento energético en el país debido al fenómeno de El Niño, aunque el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, indicó que no hay “riesgo inminente” de un apagón.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

“Contar con Manuel Peña, Antonio Jiménez y Orlando Velandia Sepúlveda, se completa el quórum del comité de expertos, marcando el inicio de una agenda que se debe acelerar con acciones prontas en esta ruta regulatoria para el país”, detalló la Creg en X (antes Twitter).

Los nuevos expertos comisionados se reunirán en una primera sesión en la que también discutirán las solicitudes que han hecho algunos gremios con respecto a la situación financiera de empresas que comercializan energía. De igual manera, evaluarán las tarifas de energía que están llegando a ser muy elevadas para los usuarios, sobre todo en la región Caribe, donde varias personas han salido a manifestarse en contra del aumento de los precios en los recibos de la luz.

Se han registrado protestas en el Caribe por el aumento en las tarifas de energía - crédito Jesús Avilés/Infobae

¿Quiénes son los expertos comisionados?

El ingeniero electricista Manuel Peña Suárez es especialista en Sistemas de Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica y cuenta con un máster en Economía. Fue director de Energía de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y subdirector de Planificación Corporativa del Instituto de Planificación de Soluciones Energéticas (Ipse). En Norte de Santander se desempeñó como ingeniero de Proyectos Eléctricos de Centrales Eléctricas y fue jefe de la oficina de Planeación del Instituto Colombiano de Energía Eléctrica (Icel).

Por su parte, el ingeniero eléctrico Antonio Jiménez, que actualmente funge como asesor del Ministerio de Minas y Energía, es especialista en Administración Financiera y magíster en Ingeniería de área eléctrica. Se ha desempeñado en cargos de seguimiento de mercados de energía y de gas en la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, donde también ocupó puestos de dirección técnica. También trabajó en la Unidad de Planeación Minero-Energética (Upme).

Finalmente, el presidente de la AHN, Orlando Velandia Sepúlveda, es profesional en Ingeniería Geológica y Derecho, es especialista en Gerencia Ambiental y Derecho Minero, y magíster en Administración de Negocios. Tiene experiencia como superintendente delegado para Energía y Gas Combustible de la Superintendencia de Servicios Públicos.

La investigación contra el ministro de Minas y Energía

El ministro de Minas y Energía de Colombia, Andrés Camacho, explicó que la nominación de expertos del Creg depende del presidente Gustavo Petro - crédito Luisa González/Reuters

La elección de los comisionados había generado controversia porque, según detalló Cambio, el cuerpo colegiado llevaba un año y nueve meses sin contar con expertos posesionados; solo estaba uno: el actual director ejecutivo, Omar Fredy Prias. Por eso, la procuradora Margarita Cabello anunció la apertura de investigación disciplinaria en contra del ministro Andrés Camacho.

“Ministro, hay muchísimos profesionales en este país que están dispuestos y tienen la experiencia y el conocimiento para ser comisionados en la Creg. No es difícil encontrar uno de esos funcionarios y, por lo tanto, la excusa de que no se encuentra no es la adecuada”, señaló la procuradora durante su intervención en el congreso de Naturgas, desarrollado en Cartagena el viernes 12 de abril de 2024.

La procuradora General, Margarita Cabello, anunció la apertura de una investigación en contra del ministro de Minas, Andrés Camacho - crédito Ricardo Maldonado Rozo/EFE

El jefe de cartera respondió a Margarita Cabello insistiendo en que el proceso no depende únicamente de él como ministro de Minas y Energía. “Creo que a la procuradora le toca estudiar un poquito más. La nominación de comisionados corre por cuenta del presidente Gustavo Petro, no directamente por mí (sic) ¿Y dónde están las investigaciones por el aumento de tarifas, las deudas que le cargaron a los usuarios en los gobiernos anteriores? ¿Dónde están las investigaciones por Electricaribe o por la captura del ente regulador?”, cuestionó Camacho.