Curioso regalo que Rappi envía a sus usuarios en Bogotá ha generado fuertes críticas: “Pueden ahorrárselo”

La empresa Rappi cuenta con una gran cantidad de usuarios en Bogotá que, a diario, invierten su dinero en la famosa app. Aunque la polémica los ha perseguido desde que decidieron hacer presencia en la ciudad, debido a que han tomado decisiones que no han sido del agrado de sus usuarios.

Una de ellas se viralizó recientemente y está relacionada con la entrega de un regalo para sus clientes, el cual les llega al momento de realizar una compra. De acuerdo con la denuncia de uno de los usuarios, este inesperado presente en vez de darle alegría le ocasionó una notable molestia.

Se trata de un vapeador o cigarrillo electrónico, el cual fue enviado para los usuarios que hicieron clic en la opción Turbo, la cual es utilizada por aquellos que desean que su paquete llegue mucho más rápido a su lugar de destino.

Sin embargo, más allá de ser una campaña que fidelizara usuarios ha generado reacciones en contra de la compañía de domicilios, puesto que muchos de los usuarios indican que este es un regalo que puede ocasionar daños para la salud.

Esta acción desató una serie de críticas, por las repercusiones de los vapeadores en la salud: “Mi esposa pidió un vinotinto para acompañar el almuerzo. Llegó con el domicilio este regalo de Rappi: un vapeador. Muchas gracias pero pueden ahorrarse este tipo de regalos. Cuando tenga ganas de destruir mis pulmones les aviso”, fue el contundente comentario de uno de los usuarios.

La publicación generó que los usuarios se enfrascaran en una pelea de quiénes están de acuerdo con que no se envíen este tipo de obsequios, aunque hay quienes dicen que es solo un regalo, por lo que no es necesario el revuelo: “Si no le gusta no lo use y ya. Es un regalo. No sea necio. Regáleselo a alguien o bótelo, nadie le obliga a que lo use”, indicó uno de los internautas que está a favor de la idea de Rappi.

Entre medio de todo el revuelo, la publicación llegó a manos de la senadora Norma Hurtado Sánchez del Partido de la U, que realizó un enfático llamado a la compañía de domicilios y al Ministerio de Salud y Protección Social, con el fin de que se verifique la situación.

“El vapeo representa una grave amenaza para la salud pública, al exponer a los consumidores a sustancias que pueden causar enfermedades respiratorias, cáncer de pulmón y problemas cardiovasculares”, destacó la senadora.

Ante los hechos, muchos de los usuarios comentaron su caso, incluso, hubo algunos que dijeron que estaban dejando el cigarrillo electrónico, lo cual podría terminar en un retroceso ante este regalo que desató la polémica: “A mi me llegó también! Y llevo 8 días sin fumar... Creí que era una estrategia de marketing para los clientes fumadores”, comentó uno de los usuarios de la plataforma X en la publicación de la senadora.

Este hecho ha tenido impacto, teniendo en cuenta que Rappi es una de las compañías más utilizadas el país, pues es muy fácil de usar y suple las necesidades de aquellas personas que no tienen tiempo de desplazarse para realizar sus compras o que, simplemente, prefieren ahorrarse el hecho de ir a un supermercado, droguería o cualquier tipo de establecimiento comercial.

Hasta el momento, no se ha conocido ningún tipo de reacción por parte del Ministerio de Salud ni de la Secretaría de la ciudad, por lo que se espera que pronto se llegue a un acuerdo con la famosa plataforma para evitar que los usuarios continúen recibiendo este tipo de regalos que podría hacerlos recaer o generar una adicción.