Alejandro Estrada se pronunció una vez más sobre su situación con Nataly Umaña: “Un llamado a la empatía”

Alejandro Estrada reapareció en sus redes sociales después de un largo silencio, cuando su expareja Nataly Umaña resultó eliminada de La casa de los famosos Colombia. El actor habló acerca de su situación sentimental con la actriz, pero más allá de lanzar una crítica certera en contra de la ibaguereña por lo ocurrido, al parecer lanzó una voz de apoyo.

Aunque el objetivo del video era confirmar que efectivamente su divorcio con la mujer de 38 años no tiene reversa, si quiso dejar en claro que las cosas no debieron darse como ocurrieron: en televisión nacional. Tampoco está de acuerdo con los ataques que ha recibido Umaña en redes sociales por su comportamiento, por lo que hizo un llamado a la empatía.

“Hoy, con el corazón abierto y una profunda reflexión, siento la necesidad de compartir con ustedes unas palabras sobre la evolución de mis pensamientos y sentimientos con lo que nos ha sucedido últimamente”, expresó el actor al inicio del video.

De acuerdo con el actor, en este tiempo que ha pasado la vida le ha dejado algunos aprendizajes, así como ha servido para su crecimiento personal. También aseguró que cada persona mide su verdad, dependiendo de la perspectiva desde donde esté apuntando la misma, por lo que esta como cualquier otra debe respetar.

Asimismo, indicó que, en este proceso que enfrentó con Nataly Umaña, logró comprender cuál es la verdadera esencia del amor, por lo que hizo un corto retroceso a lo que ocurrió con su expareja en La casa de los famosos Colombia, afirmando que no estuvo de acuerdo en cómo se ventilaron los problemas de su relación ante millones de televidentes.

Y agregó: “Quiero expresar mi apoyo incondicional hacia Nataly. Veo los desafíos que enfrenta y los comentarios duros que ha recibido y es evidente que me afecta […] Las críticas pueden eclipsar la humanidad y el respeto que todos merecemos”.

Finalmente, aseguró que la actriz es una mujer que cuenta con una gran fortaleza y una capacidad increíble de afrontar grandes retos, además, de tener la plena confianza de que Umaña puede superar cualquier adversidad. Fue en ese momento en el que Estrada hizo un llamado a todos sus seguidores para que sean empáticos con su exesposa.

“Hago un llamado al apoyo constructivo. Es esencial brindarle a Nataly un espacio para sanar y avanzar hacia un futuro lleno de posibilidades y felicidad. Nuestra historia compartida es un testimonio de los esfuerzos mutuos y de las lecciones aprendidas en el camino […] Mi deseo sincero es que Nataly sea reivindicada y comprendida más allá de los prejuicios”, concluyó.

Qué más dijo Alejandro Estrada

Previo a terminar su discurso, el actor aseguró que este llamado lo hace teniendo en cuenta que viene de una familia comandada por mujeres, en las que el machismo no es una opción: “Ellas representan lo mejor de nosotros y es nuestro deber proteger y valorar su lugar en la sociedad”.

Rápidamente, los seguidores del también empresario reaccionaron a su publicación con comentarios como: “Y sí, todo lo que quieras, pero volver con Nataly te dejaría mal parado frente a todo un país”; “claro debe recuperaste, pero primero aceptando que no estuvo bien, no solo por su ex y su familia sino por ella misma!”; “donde este tipo vuelva con Nataly se le viene todo un país encima, el cacho más feliz”, entre otros.