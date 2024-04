‘Mr. Taxes’ y ‘El man del Dane’: Juan Daniel Oviedo habló de las comparaciones con el director de la Dian

El cariño de la ciudadanía por el director de la Dian ha hecho que se le compare con Juan Daniel Oviedo durante su paso por el Dane - crédito Infobae

Desde su llegada a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), Luis Carlos Reyes se ha visto inmerso de manera constante en redes sociales. De acuerdo con el funcionario, se trata de una estrategia con la que buscan acercar a los jóvenes a un contexto que no es popular, pero sí importante.

Debido a su forma de responder a preguntas poco comunes y por el cariño que ha recibido por parte de los colombianos, Reyes ha sido comparado en diferentes ocasiones con Juan Daniel Oviedo, que cuando estuvo al frente de la dirección del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) también fue considerado un funcionario querido por la ciudadanía.

Lo anterior, sumado a que Reyes afirmó que no descarta que en el futuro vaya a ser candidato para un cargo de elección popular, generó que las comparaciones volvieran a hacerse presentes, puesto que tras dejar el Dane, Oviedo fue candidato a la Alcaldía de Bogotá y en la actualidad es concejal de la ciudad.

En diálogo con Infobae Colombia, Juan Daniel Oviedo habló sobre las comparaciones con Reyes, expuso qué opina de la gestión del director de la Dian y reveló que se conocen desde hace varios años.

En primer lugar, Oviedo bromeó con el tema al criticar que el director de la Dian es llamado “Mr. Taxes”, mientras que a él lo llamaban únicamente “El man del Dane”.

“Yo admiro muchísimo la tarea de él, yo tuve la oportunidad de conocerlo cuando era director del observatorio fiscal de la Javeriana. Tuvimos unas conversaciones profesionales muy interesantes, firmó por mí, me acuerdo mucho. Yo lo respeto muchísimo, pero tenemos posturas sobre lo económico diferentes”, declaró el concejal de Bogotá.

Respecto a las comparaciones, Oviedo remarcó que son casos similares en los que funcionarios reciben el cariño de la gente, pero afirmó que no está de acuerdo con algunos puntos de los que ha hablado Luis Carlos Reyes, ya que puede ser algo peligroso dentro del contexto de la responsabilidad que tiene.

“Suponer que el estatuto aduanero solo produce contrabando, sí, el estatuto tiene dificultades y el fenómeno del contrabando es una realidad, pero es importante ser cuidadosos en no caer en generalizaciones, porque como director de la Dian tiene una responsabilidad técnica, yo soy más del partido de no dar juicios de valor, yo antes era el mensajero, tenía que decir si subió o bajo, pero no si estaba bien o mal”, afirmó Oviedo.

Oviedo destacó que a pesar de estas diferencias, está convencido del trabajo que hace Luis Carlos Reyes en la Dian, y valoró que el director de esta entidad pueda acercarse a las personas con un buen sentido del humor.

“Es la forma con la que él maneja su perfil técnico y es respetable, pero estoy convencido de que es una persona inteligente, una persona transparente y me encanta que tenga un sentido del humor, no como otras personalidades de la política que se bloquean cuando les hacen preguntas. Yo creo que está haciendo una excelente labor, pero creo que algunos juicios de valor generan que haya opiniones a favor o en contra, que es lo que yo quise evitar”, aclaró Juan Daniel Oviedo.

Sobre la cercanía de Reyes con la ciudadanía, Juan Daniel Oviedo destacó que este es un aspecto importante que ha sido dejado de lado por otros funcionarios, pero que ayuda a que las personas entienden la labor que se desempeña en cada cargo.

“Es un punto que yo le resaltó a Luis Carlos, personifica un servidor público que se acerca a la gente, que la gente entienda lo que uno hace, a veces el servidor encarga al área de comunicaciones, pero tomarse el tiempo de que las comunicaciones sean una parte sustantiva es importante, por qué genera que la gente entienda por qué existen las entidades”, recalcó Oviedo al respecto.

Por último, el concejal de Bogotá afirmó que este tipo de trabajos de comunicación ayudan a que la gente aprenda, resaltando que hay casos en los que confunden en Dane con la Dian, por lo que afirmó que le gustaría que más funcionarios pudieran adoptar comportamientos similares al de Luis Carlos Reyes en ese aspecto.

“Yo creo que esa camada de servidores que valoran las comunicaciones son valorables, es lograr rendir cuentas no solo en eventos, sino en la cotidianidad, que si a uno le preguntan, uno puede responder… En un tema tan exótico, tan delicado como los impuestos, el contrabando, poderlo poner en la agenda cotidiana es tan de valor, es una cosa maravillosa”, puntualizó Juan Daniel Oviedo.