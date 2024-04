Con cinco cilindros bomba, disidencias de las Farc atacaron el batallón Pichincha en Cali

Guerrilleros de las disidencias de las FARC en una fotografía de archivo. EFE/ Ernesto Guzmán

En la noche del pasado jueves 4 de abril, un ataque terrorista contra la Fuerza Pública se registró en Cali, específicamente a las afueras del Batallón Pichincha, ubicado en el barrio Meléndez. Un vehículo cargado con explosivos detonó alrededor de las 10:20 de la noche, dejando como resultado, según informes no oficiales, cuatro personas afectadas por la onda explosiva.

No se han reportado víctimas fatales hasta el momento. La intención detrás de este evento violento, aparentemente, era ingresar dicho vehículo en el batallón, pero los planes se vieron frustrados cuando los cinco cilindros explosivos se detonaron prematuramente.

El concejal de Cali Roberto Ortiz manifestó su repudio a este acto terrorista a través de sus plataformas digitales, en las que destacó la fortaleza de la ciudad frente a la violencia y la capacidad de las autoridades para combatir las disidencias armadas.

Luego de la explosión, autoridades llegaron al lugar - crédito @alejoeder / X

Por otro lado, la Tercera Brigada del Ejército describió el incidente como relacionado con “artefactos explosivos improvisados” que fueron detonados desde el exterior del Cantón Militar de la Tercera Brigada. Las hipótesis oficiales sugieren que los criminales fallaron en el intento de ingresar el explosivo al batallón, causando daños principalmente externos.

La Alcaldía de Cali ha publicado un mensaje en redes, intentando transmitir tranquilidad a la población, mencionando que las autoridades están presentes en el perímetro del batallón Pichincha para evaluar la situación. A su vez, se ha reportado la molestia y preocupación de los vecinos del sector ante el estruendo y los daños provocados por el ataque. Mientras tanto, las investigaciones continúan para esclarecer completamente los acontecimientos y establecer las medidas de seguridad necesarias para evitar futuros incidentes.

“Caleños, ya se encuentran las autoridades haciendo presencia en el perímetro del Cantón de la Tercera Brigada, verificando la situación relacionada con artefactos explosivos ocurrida hace pocos minutos en este sector. Hasta el momento no se reportan personas heridas ni pérdidas de vidas”, compartió el alcalde Alejandro Eder.

Pese a las declaraciones de la Gobernadora y las autoridades, en horas de la mañana del 5 de abrir, a través de las llamadas abiertas de la W Radio, una mujer identificada como esposa de uno de los militares que se encontraban en el Batallón Pichincha manifestó que pese a no haber heridos, sí hubo daños estructurales y además, las familias de estos soldados tenían miedo. “No es como dice la señora gobernadora ‘Afortunadamente no pasó anda’, atacaron a las familias, a los niños de los soldados. Hoy los niños no fueron al Liceo Pichincha, no fueron a estudiar”, manifestó esta mujer.

En su llamada, la mujer manifestaba inconformismo con las declaraciones oficiales, en donde, según ella, pretendían dar a entender que nada había pasado, restándole importancia y gravedad al atentado. Además, exclamó que ojalá el Presidente Gustavo Petro estuviera escuchándola, para que “saliera de su trono de oro” y reconociera lo que significaba este hecho de violencia.