Qué pasó con ‘Guajira’ después del ‘Desafío The Box’: tiene una profesión muy distinta y espera volverse famosa

El Desafío acaba de estrenar una nueva temporada. Por ello, a través de las redes sociales o el internet, los televidentes han comenzado a recordar lo que sucedió en ediciones anteriores, por ejemplo, quiénes fueron los competidores que ganaron o cómo les ha ido después de haber estado en ese programa.

En algunas ocasiones, los concursantes que se destacan por su personalidad o por su desempeño, pero que aun así no ganan, llegan a hacerse más famosos que los mismos campeones. Algo así sucedió en 2023, cuando Kelly Ríos fue la sensación en cada episodio.

Conocida por su apodo de Guajira, la deportista tuvo un arranque complicado, fue eliminada y después se reintegró a la competencia, debido a la repentina salida de Saskya, una de sus compañeras. Sorpresivamente, aprovechó a muerte la segunda oportunidad que le dio el reality y llegó hasta la final.

Sin embargo, fueron Aleja y Sensei los que se quedaron con el gran premio. Ella, por su parte, alcanzó el reconocimiento de los fans, acumulando hoy por hoy casi setecientos mil seguidores en su cuenta de Instagram, los cuales le han seguido la pista desde su aparición en televisión.

“Me sentía muy tranquila porque para esto había entrenado todo este tiempo y me había preparado. Estaba muy emocionada por saber que tenía muchísima ventaja, pero nunca me confié. En temas de definición hay mucha suerte, porque con toda la ventaja que llevaba se supone que yo debería ser la campeona. Pero no demérito a mi compañera; lo hizo mejor que yo, se le dio, tuvo mucha más suerte que yo, es válido y sencillamente no tengo otra explicación más que suerte. Me sentí un poquito frustrada porque siempre visualicé mi nombre en esa copa y era una realidad que no iba a suceder”, dijo tras perder la final.

Agregó que “estar aquí para mí ha sido hallarme, mejorar otros aspectos de mi vida, en teoría ha sido crecimiento personal y estoy muy agradecida por esta oportunidad”.

En cuanto a sus otras facetas, cabe mencionar que aunque tiene un título de abogada, no ha querido ejercer, sino que ha visto más cercanía hacia otros campos, como el del entrenamiento deportivo. De la misma manera, le apasiona el baile, lo cual ha dejado ver en sus redes sociales últimamente.

De hecho, en un viaje que está realizando por Europa, fue hasta la torre Eiffel, en París, Francia, frente a la cual comenzó a grabar un video bailando champeta, que es tradicional de su región. En menos de 24 horas, el video logró más de 360.000 reproducciones y miles de reacciones.

No obstante, este no ha sido su único destaque como bailarina, sino que ya acompañó a grandes artistas en coreografías para la promoción de sus temas. Días atrás, estuvo con Mr. Black, con quien hizo un contenido audiovisual para la canción La Puya. “Les cae una tirae’ra y una tirae’ra, pero te ven de frente y bajan la mirada. No tire tanto, que aquí hasta las puyas se bailan JAJAJAJA”, dijo la artista.

Así fue la final del ‘Desafío The Box’

Guajira se frustró por no ganar, diciendo que tuvo que haber sido ella la ganadora. No fue la única que se pronunció, Yan, el otro finalista que no obtuvo la victoria, expuso que “tengo dos motos, sí, pero como se han dado cuenta también tengo como 20 sobrinos, así que me sirven para salir a pasear con ellos, con mi hija, con mis papás. Yo sé que ellos están muy felices por esto que me está pasando”, puesto a que se ganó otro vehículo.

“Allá en mi pueblo la moto de más alto cilindraje es de 150 y llegar con una 400 y una 660 la gente no lo va a creer, porque es algo tan grande que van a estar muy felices por este logro”, concluyó.