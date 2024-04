Director de la ONG señalada de estafar a los familiares de los exmilitares detenidos en Haití confirmó relación con el hermano de Petro: “fue expulsado porque no cumplió con sus funciones”

Rodrigo Ricaurte afirmó que Juan Fernando Petro había sido expulsado de la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos por incumplimiento - crédito Infobae

Después de que surgiera un escándalo relacionado con una supuesta estafa cometida por Rodrigo Ricaurte, director de la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos, a los familiares de los exmilitares detenidos en Haití por el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021, y la posible implicación en el escándalo de Juan Fernando Petro, hermano del presidente de Colombia, el propio director de la ONG se pronunció en los medios para dar explicaciones.

Ricaurte indicó que el hermano de Gustavo Petro no tiene ninguna relación con el caso de los 5.400.000 pesos que habrían entregado los familiares de los exmilitares capturados al director de la Comisión. De acuerdo con Ricaurte los rumores “vinculan a Juan Fernando Petro, pero no tiene nada que ver y hay que ser claros en eso”, así lo expresó en La FM.

Juan Fernando Petro, hermano del presidente Gustavo Petro, está involucrado en controversia por una supuesta estafa ligada a la Cdhi - crédito redes sociales

Pero en Caracol Radio fue más contundente. Allí indicó el director de la ONG que el hermano del presidente no conformaba la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos debido a que fue expulsado por incumplimientos respecto a su función.

Incluso, luego de señalar a la prensa que la vinculación del hermano del presidente ha sido una movida para generar sensacionalismo en la prensa, mencionó que la situación ha traído consecuencias, como intimidaciones: “El abogado de Juan Fernando Petro me está amenazando, dice que esto mancha la honra de la familia presidencial”, comentó a Caracol Radio.

La explicación de los dineros y el llamado para que no sean acusados de estada

El director de la ONG ha sido claro en sus recientes declaraciones radiales. Las indicadas a La FM, donde afirmó que realizará la entrega del dinero brindado para ‘los viáticos de la labor humanitaria’, pero resaltó que hasta allí llegará la intervención de la Comisión en el caso de los exmilitares.

“La Comisión devolverá el dinero a las familias, y la comisión se retirará de todo el caso de Haití, porque no queremos que nos acusen de estafa”.

El director de la Comisión aseguró que la suma de dinero que le dieron los familiares de las víctimas representa una cantidad mínima de dinero para él y que devolverá el dinero para no ser acusado de estafa - crédito Luisa González

Respecto al uso de los casi seis millones de pesos que le fueron dado por los familiares de los exmilitares, Ricaurte enfatizó que no se quedaría con ese dinero ya que para él “eso no es plata”, pero sí aclaró cual habría sido el fin de ese dinero.

De acuerdo con el director de la Comisión el dinero empleado era para cubrir los gastos originados por el transporte de viaje, así como los viáticos; incluso, señaló que ya había sido previamente acordado con las partes el uso de los casi seis millones.

“Todo esto cuesta dinero, tiempo. Fui muy claro que la Comisión no cobraría un centavo, pero tampoco gastaría un centavo, a pedido de la doctora Sondra Macolins Garvin, pero asumirán cualquier gasto que genere dicha intervención y, en efecto, aceptaron”.

La polémica alrededor de los exmilitares colombianos detenidos en Haití

Exmilitares colombianos implicados en el asesinato de Jovenel Moïse, presidente de Haití en 2021 - crédito Joseph Odelyn/AP Photo

Milena Carmona, representante de los familiares de colombianos encarcelados en Haití por el asesinato del expresidente Jovenel Moïse, ha acusado a Rodrigo Ricaurte de estafa en relación con esfuerzos para liberar a los detenidos. Según Carmona, Ricaurte se ofreció en 2023 a ayudar, prometiendo conexiones en Colombia y Haití y la formación de una comisión liderada por Juan Fernando Petro para dialogar con autoridades haitianas. A pesar de recibir un pago importante de los familiares, Ricaurte supuestamente cortó toda comunicación tras el traspaso del dinero.

“Me siento completamente estafada. Uno cree en la buena fe, pero nos han robado mucho”, ha afirmado Carmona a distintos medios.

Por su parte Ricaurte ha indicado que él no se ha ausentado, sino por el contrario, únicamente bloqueó a Carmona por sus comportamientos: “Yo no me desaparecí, bloqueé a la señora Milena porque es malcriada”.