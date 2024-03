Falla masiva en el Banco Itaú alerta a los usuarios, ni siquiera pueden usar los cajeros

Sobre las 2 de la tarde, uno de los usuarios les reclamó porque no podía realizar transacciones: “No me dejar retirar en los cajeros, alguien puede dar respuesta a este inconveniente”.

Del mismo modo, otra persona que tiene su cuenta en Itaú les dejó un mensaje en el cual muestra su preocupación: “Cuánto tiempo lleva, no me funciona ni la tarjeta de débito ni la de crédito, justo después de pasar por el registro en el mercado. ¡Ahora no tengo cómo pagar, qué vergüenza!”.