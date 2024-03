Alejandro Estrada presumió sus habilidades para la cocina: ¿Está alistando motores para MasterChef Celebrity?

El cucuteño disfrutó del receso de Semana Santa y se robó varios comentarios para su llegada a MasterChef Celebrity - crédito @alejoestrada/Instagram

El nombre de Alejandro Estrada es reconocido por haber formado parte del elenco de Tu voz estéreo durante más de cinco años narrando algunas historias del programa. En redes sociales presumía su relación “perfecta” con Nataly Umaña, pero con el ingreso de la actriz a La casa de los famosos Colombia, cambió la historia de la pareja.

A pocas semanas de haberse estrenado el reality del Canal RCN, Estrada decidió ingresar a la casa estudio para ponerle punto final a un matrimonio que, de acuerdo con la ibaguereña, ya venía mal desde hace un tiempo. La polémica catapultó de nuevo al modelo, que aprovechó para promover su marca de gafas, figurar nuevamente en campañas de modelaje y aparecer en los medios de comunicación a pesar del escándalo.

Alejandro Estrada presumió sus abdominales mientras dejaba ver sus habilidades culinarias - crédito @Alejoestrada/X

Con la salida de Nataly Umaña y la llegada de la Semana Santa, el actor aprovechó para abandonar por un corto tiempo la casa que compartió con la actriz en el pasado y que ella lograra retirar sus pertenencias del lugar. Así las cosas, Estrada se adentró en un viaje de sanación y esparcimiento acompañado de algunos de sus seres queridos, en el que aprovechó para demostrar sus habilidades en la cocina.

En un primer video, se puede ver al actor retirar unos jugosos trozos de carne de un barril asador, mientras presumía sus marcados abdominales sin camiseta y dejando a más de una con la boca abierta. Posteriormente, con sartén en mano demostró que el arte de la cocina no se le da a todo el mundo, por lo que algunos afirmaron que estaría afilando cuchillos para la competencia de MasterChef Celebrity.

El cucuteño es uno de los más aclamados para la nueva temporada de MasterChef Celebrity - crédito @Alejoestrada/X

Entre los comentarios que circulan en redes sociales sobre el actor destacan: “Queremos verlo en MasterChef Celebrity para que se saque la espinita”; “será que si logra más que la exesposa en esa competencia”; “ese cuerpecito grita MasterChef Celebrity”, entre otros.

Nataly Umaña se disculpó con Alejandro Estrada

Luego de su inminente salida de La casa de los famosos Colombia, Nataly Umaña estuvo como invitada en diferentes medios de comunicación para hablar de lo sucedido. En repetidas oportunidades dejó claro que no sabía lo que iba a pasar con ella, debido a la separación de Estrada y si continuaría con la relación que forjó con Miguel Melfi.

Recientemente, la ibaguereña estuvo como invitada a hablar en los micrófonos de La Mega Colombia, en donde expuso una verdad que pocos conocían sobre lo ocurrido. De acuerdo con Umaña, las cosas habrían sido diferentes si el protagonista de la infidelidad hubiese sido Alejandro Estrada, por lo que no dudó en pedirle perdón.

“Ahí es donde yo digo ¡perdón!... Perdón porque me dejé llevar por el juego que quería vivir en todo su esplendor, sentir, querer lo que quería querer, hablar lo que quería hablar”, explicó inicialmente la actriz.

La actriz aseguró que las cosas no habrían sido diferentes de haber sido Alejandro Estrada el que protagonizara la infidelidad - crédito @lamegacolombia/Instagram

Y agregó: “Yo no podía pasar por encima de los sentimientos de Alejo y si me preguntas eso, claro yo me pongo al revés y digo ‘obviamente me va a doler’”.

Estas palabras de la actriz de El cartel de los sapos concuerdan con las expresadas en su conversación con Carmelo, personaje de Rigo y que es el presentador digital del reality con los eliminados. Allí, aseguró que Estrada es una persona noble y que: “De todo se trae un aprendizaje, pero sí quiero reconocer que le hice daño a Alejo y que le pido perdón una vez más”.