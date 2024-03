Paola Turbay reveló su opinión sobre la serie ‘Griselda’ y las narconovelas: “Es parte de nuestra historia”

Paola Turbay aseguró que aquello que es parte de la historia colombiana debe ser contado - crédito @paolaturbay/Instagram

La actriz y exreina colombo-estadounidense Paola Turbay se sinceró en el programa Desnúdate con Eva de la periodista Eva Rey sobre detalles hasta ahora desconocidos de su vida personal, como, por ejemplo, cuándo fue su primera borrachera. Pero, no solo habló sobre su intimidad, sino que dio a conocer su perspectiva con respecto a temas controversiales.

En la entrevista, la periodista se refirió a la exitosa serie de Netflix Griselda, protagonizada por la actriz Sofía Vergara, que narra la historia de la narcotraficante colombiana Griselda Blanco, que sumió a Miami (Estados Unidos) en una ola de violencia. Fue conocida como la “Reina de la cocaína”, “La viuda negra” y la “madrina” de Pablo Escobar.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

La serie ha generado un gran debate en torno a la imagen que tiene en Colombia en el extranjero debido al narcotráfico, altamente retratado en películas, novelas y libros. Por eso, muchos han criticado la producción, argumentando que incentiva aún más la estigmatización hacia los colombianos como consecuencia de la exposición que se ha hecho del negocio de la droga.

Sobre esto, la actriz Paola Turbay explicó que no tiene una posición radical con respecto a la filmación de historias relacionadas con el mundo del narcotráfico. Sin embargo, precisó que sí tiene algunos reparos.

Griselda Blanco fue una narcotraficante conocida como La viuda negra - crédito @historyphotographed/Instagram

“Yo no soy de las que piensa que hay que dejar de hacer narconovelas. Obviamente, cuando se vuelve recurrente y es el único contenido, sí me parece una ridiculez; me parece que es un error repetir algo simplemente porque hubo un éxito”, detalló la ex señorita Colombia.

Con respecto a Griselda, recordó que hay una película sobre la narcotraficante colombiana, titulada Cocaine Godmother e interpretada por la actriz Catherine Zeta-Jones. Sin embargo, esta producción no fue distribuida abiertamente en la región.

Y, a pesar de que su historia ya se ha contado, en esta ocasión, según explicó Sofía Vergara, la narración surge desde la perspectiva de una mujer. Para Turbay, entonces, no es incorrecto que se haya decidido poner en la pantalla la vida de Griselda Blanco. “Es parte de nuestra historia, entonces sí está bien contarlo”, resaltó en la entrevista con Eva Rey.

Sofía Vergara ha sido criticada por su papel en Griselda - crédito Elizabeth Morris/EFE/Netflix

“Pienso que sí hay que encarnar estos personajes para que la gente vea de qué está hecho el mundo, no para que los admiren, no para que los siguen, no para que se inspiren”, añadió.

No obstante, indicó que hay algo de la serie con lo que no está de acuerdo y es el hecho de que se la haya “humanizado”, en aras de evidenciar su papel como madre. “No veo necesidad en humanizar a alguien que va matando al que le incomoda y que va generando semejante negocio, semejante imperio a partir de una droga que no solo acaba con la gente, sino que acabó con un país”, explicó la actriz.

Las críticas a la serie de Netflix

El creador de contenido Rafael Solano cuestionó la producción 'Griselda' por la imagen que deja de Colombia - crédito @rafaelsolanov / TikTok

Una de las personas que cuestionó la proyección de la serie Griselda fue el contenido colombiano especializado en política Rafael Solano, que señaló a Sofía Vergara de estar lucrándose de la imagen de su país.

“Una de las vainas más jodidas de ser colombiano en el exterior es que nos recuerden a cada rato a Pablo Escobar, las drogas y el narcotráfico. Vamos a darnos una cachetada de realidad, a ver si reaccionamos como país”, precisó el influenciador en sus redes sociales.

Aseguró que, debido a las “narconovelas” y demás producciones que giran en torno a la problemática del narcotráfico, Colombia es vista como “una burla” en el exterior y que, justamente por eso, algunos turistas llegan al territorio nacional y cometen “estupideces”, pensando que las autoridades no podrán descubrirlos.